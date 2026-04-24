'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, 25 सेकंड में शाहरुख खान के दमदार एक्शन ने जीता फैंस का दिल, बोले- 'डर नहीं, दहशत हूं..'

Shah Rukh Khan King Film Teaser: बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग के नाम से मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. साल 2023 में ही वे 2 ब्लॉकबस्टर और एक सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बने थे, लेकिन इसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई. अब 3 साल बाद शाहरुख दमदार फिल्म 'किंग' से वापसी करने जा रहे हैं. उनकी फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक टीजर जारी किया, जिसमें शाहरुख के जबरदस्त रोल देखने को मिल रहे हैं. इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है.

इस दिन रिलीज होगी 'किंग'

दुनियाभर में शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' क्रिसमस 2026 पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है. फिल्म के 2-3 टीजर वीडियो और फर्स्ट लुक मेकर्स जारी कर चुके हैं. इन सभी को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 'किंग' के नए टीजर में क्या खास देखने को मिला और इसे फैंस का कैसा रिएक्शन मिला है.

शाहरुख के किरदार ने जीता दिल

Shah Rukh Khan की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में शाहरुख खान फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा है, 'डर नहीं, दहशत हूं.' शाहरुख इस दौरान बर्फीली वादियों के बीच दहाड़ते नजर आ रहे हैं, जो बता रहा है कि फिल्म में उनका कैरेक्टर कितना इंटेंस होने वाला है. वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'इतनी तेज दहाड़ो कि किंगडम हिल जाए. 24 दिसंबर 2026 को किंग आ रहा है.'

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वीडियो को मिल रहा जबरदस्त रिएक्शन

Shah Rukh Khan की 'किंग' फिल्म के इस टीजर पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'इस दुनिया में सिर्फ एक ही किंग है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'काश हम सीधे दिसंबर में पहुंच पाते.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'किंग वापस नहीं आ रहा है, किंग कहीं गया ही नहीं था.' कुल मिलाकर देखा जाए तो शाहरुख खान के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग दीवाने हो रहे हैं.

कई सितारे फिल्म में आएंगे नजर

बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का निर्देशन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी पहली 1000 करोड़ की फिल्म 'पठान' बनाई थी. इस फिल्म से शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपना डेब्यू कर रही हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, राघव जुयालल. अभय वर्मा, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और सौरभ शुक्ला जैसे कई सितारे नजर आएंगे.