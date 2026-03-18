2026 की सबसे धांसू मूवी रिलीज होने में बचे महज चंद घंटे, 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने खोले फिल्म के चौंकाने वाले राज

Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर ऐसा बज बना हुआ है कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही करोड़ों की कमाई कर डाली है. ऐसे में मूवी के थिएटर में आने से पहले ही फैंस और खुद डायरेक्टर आदित्य धर की दिल की धड़कनें तेज हैं. हो भी क्यों ना...'धुरंधर' के पहले पार्ट की कमाई का सैलाब देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी अपने ही रिकॉर्ड को चकनाचूर करने के लिए तैयार है. ऐसे में फिल्म मेकर ने रिलीज से पहले अपने फैंस के लिए ऐसा पोस्ट लिखा जो मिनटों में वायरल हो गया.

मेरी प्यारी धुरंधर फैमिली...

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'मेरी प्यारी धुरंधर फैमिली...5 दिसंबर, 2025 को धुरंधर रिलीज हुई थी. तब से आपने ना केवल इस फिल्म को देखा बल्कि ढेर सारा प्यार भी दिया. आपने इस फिल्म की छोटी से छोटी चीज को एप्रीशिएट किया और इस पर डिबेट भी किया. दोबारा फिल्म देखी और चीजों को फिर से नोटिस किया. खूबसूरत और इस अनप्रिडिक्टिबल सफर में हमारी फिल्म आपकी बन गई. फिर देश की और फिर दुनिया की. ये एक फिल्म निर्माता को मिलने वाला सबसे विनम्र और इमोशनल गिफ्ट है.'

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हमें आपको चौंकाना था

'धुरंधर 2' को लेकर आदित्य धर ने कहा- 'जब हम लोग धुरंधर 2 द रिवेंज बनाने बैठे तो हमारी ये मंशा थी कि हमें आपको चौंकाना था. हमें आपको ऐसी भावनाएं फील करवानी थीं जिनके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. ये आसान नहीं था. लेकिन, आपके लिए हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है. हमने धुरंधर 2 को बनाने में अपना पूरा दिल लगा दिया है. ताकि आप उस इमोशन को ठीक से समझ सकें. जैसा कि इसे महसूस किया जाना चाहिए. एक थिएटर में..अंधेरे में..दोस्तों और परिवार यहां तक कि अजनबियों से घिरे हुए...लेकिन हर कोई एक जैसा इमोशन फील कर रहा होगा.'

असली मजा तो यही है ना

इसके साथ ही आदित्य धर ने फैंस से गुजारिश करते हुए आगे लिखा- 'फिल्म का असली मजा तो यही है ना कि किसी के फोन पर धुंधली तस्वीर में. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया लोगों के साथ इसका स्पॉइलर शेयर ना करें. उन्हें भी एक्साइटमेंट के साथ फिल्म देखने आने दें. अपनी निजी भावनाओं के साथ बाहर जाने दें. आपने ही धुरंधर को वो मुकाम दिलाया है जो वो आज है. मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे. आपका आदित्य धर. भारत माता की जय.'