‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग पर दिखा बेहद खूबसूरत नजारा, इस को-एक्टर ने छुए सनी देओल के पैर, बदले में सुपरस्टार ने लगा लिया गले

Border 2 Screening: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ शुक्रवार 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. ये वीडियो ‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग का है. जहां फिल्म के को-एक्टर सनी देओल के पैर छूते नजर आ रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:13 AM IST
‘बॉर्डर 2’ के इस को-एक्टर ने छूए सनी देओल के पैर

Varun Dhawan Touches Sunny Deol Feet: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ शुक्रवार 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों के मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. ये वीडियो ‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग का है. जहां एक इमोशनल और खास पल देखने को मिला. वरुण धवन और सनी देओल ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) पर शेयर हुए वीडियो में दिखा कि वरुण पहले मौके पर पहुंच गए थे. जैसे ही सनी देओल वहां आए, वरुण ने उनकी तरफ देखा, लेकिन सनी को उन्हें पहचानने में एक पल लगा. पहचानते ही सनी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई. सनी देओल ने तुरंत वरुण धवन को कसकर गले लगा लिया. इसके बाद वरुण ने सनी देओल के पैर छुए. सनी ने फिर से उन्हें गले लगाया. दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई और उन्होंने हाथ मिलाया. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

वायरल वीडियो को मिल रहा फैंस का प्यार 

ये नजारा वहां मौजूद लोगों और फैंस के लिए काफी इमोशनल और यादगार बन गया. दोनों कलाकारों के बीच सम्मान और अपनापन साफ नजर आया. इसके बाद वरुण और सनी ने पैपराजी के लिए साथ में पोज दिए. दोनों कैमरों के सामने मुस्कुराते नजर आए. सनी देओल ने वरुण का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया, जो जीत और भाईचारे का इशारा था. इस दौरान माहौल काफी जोश से भरा हुआ था. फोटोग्राफर्स लगातार दोनों की तस्वीरें लेते रहे और फैंस भी इस पल को खूब एन्जॉय करते नजर आए. 

कुमार सानू का एक्स-वाइफ के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का केस, बॉम्बे HC का बड़ा एक्शन, सिंगर बोले- ‘मेरी इज्जत और पहचान...’

दोनों मे अपने लुक्स से किया इंप्रेस 

अगर दोनों के लुक की बात करें तो ‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग पर सनी देओल नीले रंग की शर्ट और पैंट पहने नजर आए. साथ ही हमेशा की तरह उन्होंने सिर पर एक कैप कैरी की हुई थी. वहीं, वरुण धवन सफेद टी-शर्ट, ब्राउन जैकेट और डेनिम्स में नजर आए. दोनों ने कैप भी पहन रखी थी, जो उनके लुक को और स्टाइलिश बना रही थी. स्क्रीनिंग में कई और मशहूर चेहरे भी शामिल हुए, जिससे यह इवेंट और खास बन गया. इस खास मौके पर सुनील शेट्टी, माना शेट्टी, अहान शेट्टी, अथिया शेट्टी और उनके पति क्रिकेटर केएल राहुल भी नजर आए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

फिल्म में नजर आ रही दमदार स्टारकास्ट 

इनके अलावा अवनीत कौर, अभिमन्यु सिंह, पार्थ समथान और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी इवेंट का हिस्सा बने. सभी सितारे फिल्म को लेकर उत्साहित दिखे और मीडिया से बातचीत करते नजर आए. ‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. ये 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल एक बार फिर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम रोल निभा रहे हैं. फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. 

पहले दिन फिल्म ने की इतनी कमाई 

वहीं, अगर इसके बजट और कमाई के बारे में बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को बनाने में करीब 300 से 350 करोड़ का बजट लगा है. वहीं, फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की है. अब सबकी नजरें वीकेंड और छुट्टियों की कमाई पर टिकी हैं. 

