'महाप्रभु जगन्नाथ' पर क्यों लगा बैन? एनिमेटेड फिल्म को लेकर छिड़ा विवाद; जानिए क्या है पूरा मामला?

भगवान जगन्नाथ के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' इन दिनों बड़े विवाद में घिर गई है. दरअसल, ओडिशा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. यह फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इसकी रिलीज टाल दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
यह फैसला एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान आया. यह याचिका भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं और कुछ धार्मिक प्रतिनिधियों की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ दृश्य, संवाद और घटनाओं को धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों और परंपराओं के अनुरूप नहीं दिखाया गया है.
उनका आरोप है कि फिल्म के कुछ हिस्सों से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि आपत्तियों के बाद फिल्म में जरूरी बदलाव किए गए हैं. हालांकि याचिकाकर्ताओं ने संशोधित संस्करण पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी चिंताएं अब भी पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं. आइए जानते हैं कि यह फिल्म किस बारे में है और आखिर इसे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है.
'महाप्रभु जगन्नाथ' एक एनिमेटेड फिल्म है, जो भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथाओं और उनके आध्यात्मिक महत्व से प्रेरित है. फिल्म में भगवान जगन्नाथ की परंपरा की शुरुआत, पुरी की सांस्कृतिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से जुड़ी आस्था को दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य एनिमेशन के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत की समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से परिचित कराना है.
लेकिन फिल्म को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब इसके कुछ सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इन सीन्स पर कई धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई. उनका आरोप है कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ को कुछ जगहों पर ऐसे दिखाया गया है, जो धार्मिक मान्यताओं और मंदिर की पारंपरिक परंपराओं से मेल नहीं खाता.
विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि फिल्म की कहानी में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं, जो धार्मिक दृष्टि से सही नहीं हैं. उनका मानना है कि देवी-देवताओं के जीवन और स्वरूप को लेकर सिनेमाई प्रर्जेंटेशन के लिए बदला या काल्पनिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए.
सोशल मीडिया पर जैसे-जैसे यह मामला बढ़ा, वैसे-वैसे फिल्म के खिलाफ आवाज भी तेज होती गई. कई लोगों ने मांग की कि आपत्तिजनक बताए जा रहे दृश्यों को हटाए बिना फिल्म को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए.
इसके बाद फिल्म के खिलाफ ओडिशा हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई. याचिका के मुताबिक, विवाद की शुरुआत फिल्म का टीजर यूट्यूब पर जारी होने के बाद हुई. टीजर सामने आते ही ओडिशा के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने भी फिल्म पर आपत्ति जताई.
बाद में फिल्म की स्क्रीनिंग मंदिर प्रशासन और पुरी के गजपति महाराजा के लिए कराई गई. बताया गया कि दोनों पक्षों ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर कई आपत्तियां उठाईं. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि निर्माता ने जरूरी बदलाव करने का भरोसा दिया था, लेकिन बड़े संशोधन किए बिना ही फिल्म रिलीज करने की तैयारी कर ली.
मामले की सुनवाई करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके साथ धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि अगर किसी फिल्म की सामग्री से लोगों की आस्था प्रभावित होने या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा जरूरी है. इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया.
वहीं, ओडिशा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फिल्म निर्माताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि निर्माता हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए फिल्म की रिलीज की अनुमति मांगेंगे. फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रहेगी और अब सभी की नजर 5 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका पर भी रहेगी. इस पूरे विवाद ने एक बार फिर धार्मिक आस्था और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन को लेकर बहस को तेज कर दिया है.
‘महाप्रभु जगन्नाथ' का निर्देशन श्रीपद वर्खेडकर ने किया है. फिल्म की कहानी पल्लवी शर्मा ने लिखी है, जबकि इसके निर्माता दुर्गा प्रसाद दलई हैं. फिल्म का संगीत अविरल कुमार ने दिया है. यह फिल्म भगवान जगन्नाथ के जीवन और उनसे जुड़ी आध्यात्मिक परंपराओं को एनिमेशन के माध्यम से बड़े पर्दे पर दिखाने का प्रयास करती है.