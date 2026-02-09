Advertisement
trendingNow13103653
Hindi Newsबॉलीवुडबॉर्डर 2 के बाद सनी देओल इस साल करेंगे दूसरा सबसे बड़ा धमाका, प्रीति जिंटा संग 23 साल बाद करेंगे रोमांस, लाहौर 1947 की रिलीज डेट का ऐलान

'बॉर्डर 2' के बाद सनी देओल इस साल करेंगे दूसरा सबसे बड़ा धमाका, प्रीति जिंटा संग 23 साल बाद करेंगे रोमांस, 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट का ऐलान

आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म Lahore 1947 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस फिल्म में सनी संग प्रीति जिंदा 23 साल बाद स्क्रीन शेयर करेंगी.फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के साथ ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाहौर 1947
लाहौर 1947

Lahore 1947 Release Date Announced: सनी देओल और प्रीति जिंटा की मचअवेटेड फिल्म 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ये एक अपकमिंग पीरियड ड्रामा फिल्म है. जिसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपने बैनर तले बनाया गया है. ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये पहली बार है कि सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और निर्माता आमिर खान को एक साथ ला रही है.

ये सितारे आएंगे नजर

इस फिल्म के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा- 'यह धरमजी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और मुझे बेहद खुशी होती अगर वह यह फिल्म देख पाते.' लाहौर 1947 में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. हालिया ब्लॉकबस्टर सफलताओं के बाद यह सनी देओल की अगली फिल्म है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

2024 में शुरू हुई थी शूटिंग

लाहौर 1947 फिल्म की शूटिंग साल 2024 में शुरू हुई थी जो साल 2025 अक्टूबर तक चली.हालांकि इससे पहले ये मूवी इसी साल की शुरुआत में यानी कि 26 जनवरी को रिलीज करने की प्लानिंग थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगने की वजह से फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया. इस फिल्म का ऐलान सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद हुआ था. साल 2023 में आई सनी की 'गदर' ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया. गदर 2 75 करोड़ के बजट में बनी थी और कलेक्शन वर्ल्डवाइड 686 करोड़ किया था.

'अपने काम में अब मजा नहीं आ रहा...'पंकज त्रिपाठी का शॉकिंग फैसला, बोले- ऊब और थकान महसूस होने लगी

23 साल बाद प्रीति संग दिखेंगे सनी
सनी देओल आखिरी बार प्रीति जिंटा के साथ 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ एक स्पाई' फिल्म में नजर आए थे. ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी.ऐसे में 23 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से स्क्रीन पर अपनी केमिस्ट्री दिखाने वाली है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Lahore 1947sunny deolPreity Zinta

Trending news

चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
Lok Sabha Speaker Removal Process
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल