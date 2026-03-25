‘मुंह से नहीं निकला धुआं...’ ‘धुरंधर 2’ के इस विवादित सीन पर आर माधवन ने दी सफाई, सिख समुदाय पर दिया बड़ा बयान!

R Madhavan on Dhurandhar 2 Scene: आर माधवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2: The Revenge) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है और 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन चुकी हैं, जिसने सिर्फ 6 दिनों के अंदर भारत में 500 से 600 करोड़ और दुनियाभर में 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब 1000 करोड़ अपने क्लब में शामिल करने की राह में आगे बढ़ रही है.

हालांकि, इसी बीच फिल्म के एक सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और कई साले सवाल भी उठ रहे हैं, जिसको लेकर खुद आर माधवन ने सामने आकर सफाई दी और पूरी सच्चाई बताई. इस सीन में उनके किरदार (IB डायरेक्टप अजय सान्याल) पर आरोप लगा था कि वे सिगरेट पीते हुए ‘दशम ग्रंथ’ (Dasam Granth) की पंक्तियां बोल रहे हैं, जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुईं. इस पर माधवन ने सोशल मीडिया के जरिए साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे किसी का दिल दुखे.

माधवन ने पूरे विवाद पर दी सफाई

माधवन ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा मैसेज शेयर किया और लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, ‘‘धुरंधर’ के पूरे परिवार की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद. हमें हाल ही में पता चला कि फिल्म के एक सीन से कुछ लोगों को तकलीफ हुई है. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे किसी की भावनाएं आहत हों’. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने पहले ही इस बात का पूरा ध्यान रखा था.

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डायरेक्टर ने पहले ही दी थी सख्त हिदायत

माधवन ने बताया, ‘आदित्य जी ने मुझे साफ तौर पर कहा था कि उस लाइन को बोलने से काफी पहले ही सिगरेट बुझा दूं. ताकि ना मेरे मुंह से धुआं निकले और ना ही स्क्रीन पर कहीं धुआं दिखे’. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम ने इस सीन को बहुत सावधानी से शूट किया था. माधवन ने ये भी बताया कि उन्होंने सीन शूट करते वक्त सच में सिगरेट बुझा दी थी. उन्होंने कहा, ‘अगर आप फिल्म का वो सीन ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं भी धुआं नजर नहीं आएगा. ना मेरे हाथ में सिगरेट है और ना ही फ्रेम में कहीं स्मोक दिखता है’.

सिख समुदाय के सम्मान में बोले माधवन

उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने वालों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे. एक्टर ने सिख समुदाय के लिए अपना सम्मान भी जाहिर किया. उन्होंने कहा, ‘हम पूरे सिख समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं. मैं खुद हर फिल्म रिलीज से पहले गोल्डन टेंपल जाता हूं’. माधवन ने लोगों से अपील की कि वे फिल्म के इरादे को समझें और किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी का दिल दुखाने का उनका कोई इरादा नहीं था.

बनी 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल (हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रंगी) में नजर आ रहे हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. फिल्म ने दुनियाभर में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. जियो स्टूडियो और B62 स्टूडियोज द्वारा बनाई गई इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. साथ ही आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम भी कैमियो रोल में नजर आ रही हैं. बता दें, ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.