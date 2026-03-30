रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने मचाई तबाही, कन्फर्म हुआ पार्ट 3! लेकिन हमजा नहीं, अब दिखेगी नई कहानी?

Ranveer Singh Dhurandhar 3 Coming: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को लेकर मिलिट्री कंसल्टेंट कर्नल भूपिंदर शाह ने एक बड़ी गुड न्यूज शेयर की है. उनका कहना है कि ‘धुरंधर’ का पार्ट 3 जरूर आएगा. फिलहाल इस पर काम चल रहा है और कहानी हमजा की नहीं, बल्कि किसी और किरदार की होगी.
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Ranveer Singh Dhurandhar 3 Coming: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म देखने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि इसका तीसरा पार्ट कब आएगा. फिल्म की कास्ट इस मुद्दे पर गोल-मोल जवाब दे रही है. कई लोगों का कहना था कि अब कोई और पार्ट नहीं आएगा, लेकिन फिल्म के मिलिट्री कंसल्टेंट भूपिंदर शाही ने इस पर अलग ही बात कही है. उन्होंने बताया कि अभी कई कहानियां सामने आनी बाकी हैं. ‘धुरंधर’ जैसी एक और स्पाई फिल्म पर काम चल रहा है. उन्होंने यह भी साफ किया कि अगली कहानी हमजा की नहीं, बल्कि किसी नए किरदार पर आधारित होगी.
भूपिंदर शाही ‘उरी’, ‘शेरशाह’ और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों में मिलिट्री कंसल्टेंट रह चुके हैं. वे ब्लैक कैट कमांडो भी रह चुके हैं और कारगिल युद्ध का हिस्सा भी रहे हैं. हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ‘धुरंधर’ के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा, 'धुरंधर एक सच्ची कहानी से प्रेरित है. हमजा/जसकीरत सिंह रागी का किरदार एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 8-10 अलग-अलग किरदारों को मिलाकर बनाया गया है. ऐसे कई लोग होते हैं.' उन्होंने आगे बताया, 'स्पाई टफ और गुड लुकिंग नहीं होते. वे आम और मासूम दिखते हैं, ताकि कहीं भी जाकर एक्सपोज न हों. उन्हें आम आदमी की तरह ही रहना होता है. ये लोग समाज में आसानी से घुल-मिल जाते हैं, कम बोलते हैं और अक्सर इंट्रोवर्ट होते हैं. मेरे जैसा इंसान स्पाई नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ज्यादा बोलकर खुद को एक्सपोज कर दूंगा. यही वजह है कि हमजा पहले पार्ट में ज्यादा नहीं बोलता.'
वहीं, ‘धुरंधर’ के तीसरे पार्ट को लेकर उन्होंने कहा, 'हां, बिल्कुल. अगर आप ध्यान दें तो हमने साल 2024 तक की घटनाएं दिखा दी हैं, लेकिन अभी बहुत सी कहानियां बाकी हैं. अगले पार्ट में कोई नया किरदार होगा, जिसके नाम पर फिल्म बनेगी. इस पर काम चल रहा है. ‘उरी’, ‘धुरंधर 1’ और ‘धुरंधर 2’ आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं. मैं कह रहा हूं कि आदित्य धर बेहद ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं. वे तीसरा पार्ट जरूर बनाएंगे और वह भी उतना ही इमोशनल और दमदार होगा.'
उन्होंने आगे बताया, 'फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग लद्दाख, थाईलैंड, पंजाब और मुंबई जैसी जगहों पर हुई है. फिल्म मार्च 2024 से बननी शुरू हुई थी. इसमें इतना ज्यादा कंटेंट था कि इसे दो पार्ट में रिलीज करना पड़ा. इतना कंटेंट बच गया था कि तीसरे पार्ट की भी संभावना थी, लेकिन अब कहानी को नए तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. जसकीरत घर लौट चुका है, इसलिए पार्ट 3 में एक नई कहानी दिखाई जाएगी.'
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