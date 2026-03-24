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Hindi Newsबॉलीवुडमाफी मांगो वरना करेंगे प्रदर्शन... धुरंधर 2 पर सिख समुदाय ने लगाया धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, इस सीन पर है आपत्ति

'माफी मांगो वरना करेंगे प्रदर्शन...' 'धुरंधर 2' पर सिख समुदाय ने लगाया धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, इस सीन पर है आपत्ति

800 करोड़ कमाने वाली रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' एक नई मुसीबत में फंस गई है. शिवसेना नेता ने इस फिल्म के एक सीन पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि अगर सीन को नहीं हटाया गया और माफी नहीं मांगी तो वो प्रदर्शन करेंगे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:47 PM IST
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धुरंधर 2 पर विवाद
धुरंधर 2 पर विवाद

Dhurandhar 2 Controversy: जहां एक ओर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' धड़ल्ले से नोट छाप रही है तो वहीं एक मुसीबत खड़ी हो गई है. 'धुरंधर 2' के एक सीन को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शिवसेना नेता गुरजोत सिंह कीर ने इस पर नाराजगी जताई है. इतना ही नहीं मेकर्स से सार्वजनिक माफी की मांग की है.

एक सीन पर विवाद
ये पूरा विवाद फिल्म के एक सीन को लेकर है जो आर माधवन पर फिल्माया गया है. इस सीन में दिखाया गया है कि आर माधवन गुरबानी का उच्चारण कर रहे हैं और उनके हाथ में सिगरेट है. इसी पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है. सिख समुदाय और उनके नेताओं का कहना है कि ये सीन धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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माफी मांगो वरना करेंगे प्रदर्शन

इसे लेकर शिवसेना नेता गुरजोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कहा है कि ये सीन तकलीफ देने वाला है हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. गुरबानी सिख धर्म की पवित्र वाणी है और इसे इस तरह से दिखाना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता. इन्होंने फिल्म निर्माताओं से तुरंत माफी मांगने और विवादित सीन को फिल्म से हटाने की मांग की है.

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'धुरंधर 2' तोड़ सकती है पहले पार्ट का रिकॉर्ड

इसके साथ ही चेतावनी देते हुए रहा कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो, इस मुद्दे को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. इनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशील होना जरूरी है. खासकर तब जब बात किसी समुदाय की आस्था की हो. हालांकि, इस पूरे विवाद को लेकर अभी तक फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' को इस साल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है. पांच दिन में 800 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये पहले पार्ट का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकती है.

 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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