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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 के बाद भड़के नबील गबोल, बोले- अब हम देंगे जवाब, बनाएंगे ‘ल्यारी का गब्बर’

'धुरंधर 2' के बाद भड़के नबील गबोल, बोले- 'अब हम देंगे जवाब, बनाएंगे ‘ल्यारी का गब्बर’'

Trolled Online Real Jameel Jamali: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' में जमील जमाली का किरदार पाकिस्तानी नेता नबील गबोल से प्रेरित बताया जाता है. नबील गबोल ने खुद भी माना था कि राकेश बेदी का किरदार उनसे प्रेरित है. चलिए आपको बताते हैं कि असल लाइफ में उन्होंने क्या कहा-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 27, 2026, 10:10 PM IST
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नबील गबोल ने ‘धुरंधर 2’ पर तोड़ी चुप्पी
नबील गबोल ने ‘धुरंधर 2’ पर तोड़ी चुप्पी

Trolled Online Real Jameel Jamali: पाकिस्तानी नेता नबील गबोल का यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. 'धुरंधर 1' के वक्त नबील गबोल के कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने माना था कि फिल्म में जमील जमाली (राकेश बेदी) का किरदार उनकी लाइफ पर आधारित है. इस बात पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी. वहीं अब 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद उनका एक और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वह अपनी 'धुरंधर' बनाएंगे, जिसका नाम 'ल्यारी का गब्बर' होगा.

पाकिस्तानी नेता नबील गबोल ने रखी अपनी बात 

दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में जमील जमाली के किरदार को भारत का एजेंट दिखाया गया है. फिल्म में इस ट्विस्ट ने हर किसी को हैरान करने के साथ-साथ खुश भी कर दिया था. अब असल लाइफ में जमील जमाली यानी नबील गबोल ने इस एजेंट वाले ट्विस्ट को लेकर अपनी बात रखी है.

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'ये पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ नहीं सकते...'

नबील गबोल ने हाल ही में एक पाकिस्तानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से बात करते हुए कहा, 'असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं. पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ नहीं सकते हैं. इन्होंने एक मूवी बना दी. उसमें ल्यारी को इन्होंने इंटरनेशनली मशहूर कर दिया. कुछ भी कर लो, ल्यारी वालों को फर्क नहीं पड़ता और ल्यारी वाले बड़े तगड़े हैं.'

'नबील आप लोगों को जबरदस्त जवाब देगा'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा जो किरदार उन्होंने दिखाया है, वह एक कॉमेडियन राकेश बेदी का है. राकेश बेदी को ये दिखाया है कि ये नबील गबोल है. राकेश बेदी ने कहा, नहीं, मैंने नबील गबोल नहीं, मैंने जनरली सबका बनाया है, जितने भी पाकिस्तानी नेता हैं. तो भाई, साल 2007 में एमएनए ल्यारी का मैं ही था. बाकी ये है कि आजकल इंडियन सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोलिंग चल रही है कि नबील गबोल क्यों खामोश है? तो भाई, आज तारीख देख लो, 26 मार्च है और नबील आप लोगों को जवाब देगा, जबरदस्त देगा और बताएगा कि ल्यारी असल में क्या है.'

'हम बनाएंगे धुरंधर 3 नाम रखेंगे- 'ल्यारी का गब्बर''

नबील गबोल ने आगे कहा, 'धुरंधर 3 हम बनाएंगे. नाम धुरंधर नहीं रखेंगे, नाम कुछ और सोचकर रखेंगे. उसका नाम 'ल्यारी का गब्बर' होगा, ताकि हिंदुस्तानियों को पता चल सके कि असल ल्यारी क्या है और असली नबील गबोल क्या है.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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