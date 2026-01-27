'बॉर्डर 2' का बॉलीवुड पर भी चला जादू, आलिया भट्ट ने की वरुण धवन समेत पूरी स्टारकास्ट की तारीफ, जल्द 200 करोड़ी क्लब में होगी शामिल

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडबॉर्डर 2 का बॉलीवुड पर भी चला जादू, आलिया भट्ट ने की वरुण धवन समेत पूरी स्टारकास्ट की तारीफ, जल्द 200 करोड़ी क्लब में होगी शामिल

Alia Bhatt Reviews Border 2 Movie: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. अब इस फिल्म की तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने की है. हाल ही में आलिया ने बॉर्डर 2 देखी और इसकी जमकर तारीफ की.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 27, 2026, 05:25 PM IST
बॉर्डर 2 की फैन हुईं आलिया भट्ट
Alia Bhatt Praised Border 2: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई  है. सनी देओल ने एक बार फिर बड़े पर्दे पर देशभक्ति दिखाते हुए हर किसी का दिल जीत लिया है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ कई बड़े सितारे नजर आए हैं. फिल्म की न सिर्फ दर्शक बल्कि कई बड़े सितारे भी तारीफ कर रहे हैं. हाल ही में बॉर्डर 2 की एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने तारीफ की और फिल्म का रिव्यू दिया. 

आलिया ने की वरुण धवन की तारीफ
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और लिखा 'इतनी खूबसूरत फिल्म... बॉर्डर 2 की पूरी कास्ट ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है और मेरे प्यारे दोस्त वरुण धवन ने तो कमाल ही कर दिया. वो जो कर रहा है वो सबसे अच्छा कर रहा है, हर एक फ्रेम में अपना दिल और आत्मा डाल रहा है. तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं. साल की जबरदस्त शुरुआत हुई है. बॉर्डर 2 की पूरी टीम को बधाई.'

आलिया के पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन
आलिया भट्ट के इस पोस्ट पर कई फैंस रिएक्शन दे रहे है. इस पोस्ट से ये तो साफ हो गया है कि वो आम जनती की तरह फिल्म 'बॉर्डर 2' की फैन हो गई है. आलिया भट्ट ने दोस्ती निभाते हुए वरुण धवन की जमकर तारीफ की. जैसी की आप जानते ही है कि आलिया और वरुण ने फिल्म 'द स्टूडेंट ऑफ द इयर' में साथ काम किया और इसी फिल्म से साथ में बॉलीवुड डेब्यू किया था. दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. ऑनस्क्रीन के साथ दोनों की ऑफ स्क्रीन भी बॉन्डिंग काफी अच्छी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जल्द 200 करोड़ क्लब में शामिल होगी फिल्म 
वहीं सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉ4डर 2' की बात करें तो इस फिल्म ने 4 दिनों में 177 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. अभी तक फिल्म के सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Alia Bhattborder 2sunny deol

