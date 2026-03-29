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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताना अनीत पड्डा की बहन को पड़ा भारी! ट्रोलिंग के बाद रीत ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट?

'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताना अनीत पड्डा की बहन को पड़ा भारी! ट्रोलिंग के बाद रीत ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट?

Reet Padda Instagram Removed: 'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा ने 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है. ट्रोलिंग के बीच रीत पड्डा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 29, 2026, 05:43 PM IST
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रणवीर सिंह की फिल्म पर बयान के बाद ट्रोल हुईं रीत पड्डा
रणवीर सिंह की फिल्म पर बयान के बाद ट्रोल हुईं रीत पड्डा

Reet Padda Instagram Removed: 'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को एक प्रोपेगैंडा फिल्म बताते हुए उसकी आलोचना की थी. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया और फिर विवाद बढ़ने के बाद रीत ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है.

विवादों में फंसी अनीत पड्डा की बहन रीत

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब रीत ने 'धुरंधर' और दूसरी फिल्मों की आलोचना करते हुए कहा, 'ये फिल्में एक सरकार-समर्थक नैरेटिव को बढ़ावा दे रही हैं.' उन्होंने खास तौर पर 'द कश्मीर फाइल्स' के बारे में लोगों से उनके अनुभव सुनने की इच्छा जताई, जिसके बाद ऑनलाइन कई तरह के रिएक्शन सामने आने लगे. हालांकि, फिल्मों पर की गई रीत की टिप्पणियां इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और यूजर्स न केवल उनके विचारों पर बल्कि इस बड़े सवाल पर भी बहस करने लगे कि ऐसी फिल्मों को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए.

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रीत पड्डा ने डिलीट किया अकाउंट?

इस मामले में ट्रोल होने के बाद पहले तो रीत ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया था और अब उनका अकाउंट ही गायब हो गया है. उनका अकाउंट सर्च करने पर इंस्टाग्राम पर शो नहीं हो रहा है. इससे माना जा रहा है कि ट्रोलिंग से बचने के लिए उन्होंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है. यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक विवाद के चलते उनका लिंक्डइन अकाउंट भी बंद हो गया है.

मामले से अनीत पड्डा ने बनाई दूरी

जहां एक तरफ यह विवाद अभी भी जारी है, वहीं इस मामले में अनीत पड्डा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान दे रही हैं. फिलहाल अनीत पड्डा मैडॉक फिल्म्स द्वारा समर्थित फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नजर आने वाली हैं, जो क्रिसमस पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस बीच, रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और कमाई से नए-नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस विवाद पर अभी तक अनीत पड्डा या उनकी बहन रीत का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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