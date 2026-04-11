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Hindi NewsबॉलीवुडUstaad Bhagat Singh OTT: उस्ताद भगत सिंह की OTT रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन होगी रिलीज

Ustaad Bhagat Singh OTT: 'उस्ताद भगत सिंह' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन होगी रिलीज

थिएटर में 'धुरंधर 2' ( Dhurandhar 2) को कड़ी टक्कर देने के बाद पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह ओटीटी पर दस्तक देगी. आइए जानते हैं फिल्म की स्ट्रीमिंग डिटेल-

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:49 PM IST
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Ustaad Bhagat Singh OTT: 'उस्ताद भगत सिंह' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन होगी रिलीज

साउथ अभिनेता पवन कल्याण की बहु प्रतीक्षित फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. पहले कहा जा रहा था कि फिल्म 23 अप्रैल को ओटीटी पर रिलीज हो सकती है लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म की आधिकारिक रिलीज की जानकारी दी है. फिल्म 16 अप्रैल को रिलीज की जाएगी. फैंस काफी समय से उस्ताद भगत सिंह की डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे थे. फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी. 

ओटीटी पर आएगी 'उस्ताद भगत सिंह'

फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन धमाकेदार रहा और फिल्म ने पहले दिन 34.75 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था, लेकिन बढ़ते दिन के साथ फिल्म का कलेक्शन कम होता गया और फिल्म अपना बजट तक नहीं निकाल पाई. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 96.36 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन किया,जबकि फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था. रिलीज को अभी ठीक से एक महीना पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म के राइटर्स बेच दिए हैं और फिल्म 16 अप्रैल को अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होगी.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म को हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में देख सकेंगे. फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म पवन कल्याण ने ऐसे पुलिसवाले का रोल प्ले किया है, जो निडर और साहसी है और हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा है. फिल्म में एक्शन और इमोशनल दोनों है और अभिनेता 54 साल की उम्र में भी धमाकेदार एक्शन करते दिखे हैं.

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क्लैश पर बोले थे निर्देशन हरीश शंकर

फिल्म का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है. फिल्म की कमाई की धीमी रफ्तार पर निर्देशक ने कहा था कि उनके लिए फिल्म को रिलीज करना दूसरी फिल्म से प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सिनेमा का उत्सव है. निर्देशक ने यह बयान फिल्म धुरंधर-2 के साथ क्लैश पर कहा था.

उन्होंने कहा था, "पोंगल के त्योहारी सप्ताहांत में भी जब कई फिल्में रिलीज होती हैं. मैं एक फिल्म को दूसरी फिल्म के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखता, क्योंकि मेरे विचार से यह सिनेमा का उत्सव है, न कि सिनेमा की प्रतियोगिता.”

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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