एक ही दिन में 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग ने कर ली जबरदस्त कमाई, सनी देओल की फिल्म 'जाट' के अलावा 'गदर 2' को भी पछाड़ा; बॉक्स ऑफिस पर तोड़ेगी रिकॉर्ड

Border 2 Advance Booking: साल 2026 की सबसे बड़ी और चर्चित फिल्मों में शुमार सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘बॉर्डर 2’ रिलीज से पहले ही इतिहास रचती नजर आ रही है. जैसे ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई, वैसे ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया. महज 24 घंटों के भीतर फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपये तक की एडवांस बुकिंग कर ली, जिसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है. यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह और देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है.

'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग

‘बॉर्डर 2’ की एडवांस बुकिंग ने सनी देओल की पिछली सुपरहिट फिल्मों ‘गदर 2’, ‘जात’ और ‘धुरंधर’ के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. खास बात यह है कि इन सभी फिल्मों ने रिलीज के बाद शानदार कलेक्शन किया था, लेकिन ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज से पहले ही उन्हें पीछे छोड़ दिया. इससे यह साफ हो गया है कि दर्शक एक बार फिर सनी देओल को बड़े पर्दे पर फौजी अवतार में देखने के लिए बेताब हैं. थिएटर मालिकों के मुताबिक कई शहरों में शुरुआती शो हाउसफुल हो चुके हैं.

फिल्म की कहानी भारत-पाक सीमा पर तैनात जवानों के साहस, बलिदान और देश के लिए उनके जज्बे को दिखाती है. ‘बॉर्डर’ फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और अब उसका सीक्वल उसी भावना को आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है. सनी देओल का दमदार डायलॉग डिलीवरी और देशभक्ति से भरा अंदाज फिल्म की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है. ट्रेलर और टीजर रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई थी.

सनी देओल की फिल्म 'जाट' के अलावा 'गदर 2' को भी पछाड़ा

ट्रेड पंडितों का मानना है कि ‘बॉर्डर 2’ 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है. अगर एडवांस बुकिंग का यही ट्रेंड जारी रहा, तो फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है. मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. खासतौर पर उत्तर भारत के शहरों में सनी देओल की फैन फॉलोइंग का असर साफ नजर आ रहा है.

सनी देओल के करियर के लिहाज से भी यह फिल्म बेहद अहम मानी जा रही है. ‘गदर 2’ की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल एक बार फिर सुपरस्टार के रूप में उभरे हैं. अब ‘बॉर्डर 2’ के जरिए वह अपनी उस इमेज को और मजबूत करते दिख रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म में उन्हें वही जोश, वही संवाद और वही देशभक्ति देखने को मिलेगी, जिसने पहले ‘बॉर्डर’ को अमर बना दिया था.

कुल मिलाकर कहा जाए तो ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज से पहले ही यह साबित कर दिया है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन है. एडवांस बुकिंग के आंकड़े, दर्शकों का उत्साह और ट्रेड रिपोर्ट्स यही संकेत दे रही हैं कि यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है. अब सभी की नजरें रिलीज के दिन पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हैं या नहीं.