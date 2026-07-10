/पहली हॉरर, दूसरी एक्शन-ड्रामा, तीसरी डिज्नी की लाइव-एक्शन... इन तीन बड़ी फिल्मों से सीधी टक्कर ले रही अजय देवगन की ‘धमाल 4’

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लेकिन इस बार बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का रास्ता काफी मुश्किल नजर आ रहा है. हालांकि, इस मजेदार कॉमेडी सीरीज की पुरानी पहचान और मजबूत स्टारकास्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. इसके बावजूद, रिलीज होते ही फिल्म को अलग-अलग तरह की कई नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. यही वजह है कि फिल्म की कमाई पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री और ऑडियंस की नजरें टिकी हुई हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है, जो इसके पिछले 3 सुपरहिट पार्ट बना चुके हैं.
‘धमाल’ सीरीज को हमेशा से इसके हल्के-फुल्के मजाक, मजेदार गलतफहमियों और कमाल के किरदारों के लिए पसंद किया जाता रहा है. चौथे पार्ट में भी मेकर्स ने लोगों को हंसाने के लिए इसी पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है. इस बार की कहानी एक नए छिपे हुए खजाने की खोज और उससे पैदा होने वाले मजेदार हालातों के इर्द-गिर्द बुनी गई है. लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म पहले की तरह ही पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने लायक एक बढ़िया मनोरंजन साबित होगी. यही वजह है कि रिलीज से पहले हुई एडवांस बुकिंग में भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म के सामने सबसे बड़ी मुसीबत हॉरर यानी डरावनी फिल्मों के दीवानों की तरफ से आ रही है. दुनिया भर में मशहूर हॉरर सीरीज की नई फिल्म ‘ईविल डेड बर्न’ भी इसी समय सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. ये फिल्म खतरनाक डर, सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक घटनाओं से भरपूर है. डरावनी फिल्में देखने वालों का अपना एक अलग और पक्का ग्रुप होता है, जो ऐसी फिल्में देखने थिएटर्स जरूर जाता है. ऐसे में ‘धमाल 4’ और ‘ईविल डेड बर्न’ बिल्कुल अलग पसंद वाले ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रही हैं, जिससे ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.
दूसरी तरफ साउथ की तेलुगु एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘लेनिन’ भी बॉक्स ऑफिस पर ‘धमाल 4’ के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है. अखिल अक्किनेनी और भाग्यश्री बोर्से की लीड रोल वाली ये फिल्म दमदार एक्शन, पारिवारिक रिश्तों और सत्ता की लड़ाई जैसे गंभीर विषयों पर बनी है. आज के समय में दक्षिण भारतीय फिल्मों की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते हिंदी बेल्ट के ऑडियंस पर भी इनका गहरा असर देखने को मिलता है. अगर फिल्म ‘लेनिन’ को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छी तारीफ मिलती है, तो इसका सीधा असर ‘धमाल 4’ की रोज की कमाई पर पड़ना तय है.
तीसरी बड़ी मुसीबत डिज्नी की मशहूर फिल्म ‘मोआना’ के लाइव-एक्शन वर्जन से आ रही है. साल 2016 में आई बेहद पॉपुलर एनिमेटेड फिल्म ‘मोआना’ पर आधारित ये नया अंदाज फैमिली ऑडियंस और छोटे बच्चों को थिएटर्स तक खींचने की पूरी ताकत रखता है. डिज्नी की फिल्मों को पूरी दुनिया में देखने वाले करोड़ों दीवाने पहले से ही मौजूद हैं. ऐसे में जिन ऑडियंस के पास सिनेमाघर जाकर फिल्म चुनने के ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, वे कॉमेडी फिल्म देखने के बजाय एडवेंचर और परियों जैसी जादुई दुनिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए ‘मोआना’ को देख सकते हैं.
बॉक्स ऑफिस पर ये मुकाबला सिर्फ नई फिल्मों तक ही नहीं दिखेगा, बल्कि सिनेमाघरों में पहले से ही राज कर रही अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ और आलिया भट्ट की धमाकेदार स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म ‘अल्फा’ जैसी बड़ी फिल्में भी लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. खासकर ‘अल्फा’ एक बड़े स्पाई-एक्शन प्रोजेक्ट के तौ पर काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. ऐसे भीड़भाड़ वाले माहौल में ‘धमाल 4’ को अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए लोगों की तरफ से बहुत अच्छी तारीफों यानी वर्ड ऑफ माउथ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है.
कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय ‘धमाल 4’ के सामने अलग-अलग टेस्ट से भरा हुआ एक बहुत बड़ा मैदान खुला है. एक तरफ रोंगटे खड़े करने वाला डर है, दूसरी तरफ धमाकेदार एक्शन-ड्रामा है और तीसरी तरफ डिज्नी की बड़ी पारिवारिक फिल्म मौजूद है. इसके साथ ही पुरानी सफल फिल्मों का दबाव भी इस पर बना हुआ है. हालांकि, इस फ्रेंचाइजी की पुरानी पॉपुलैरिटी, अजय देवगन की जबरदस्त स्टार पावर और कॉमेडी का क्रेज इसे एक मजबूत दावेदार बनाता है. अब देखना ये है कि फिल्मी ऑडियंस इस मुकाबले में किस फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं.