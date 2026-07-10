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पहली हॉरर, दूसरी एक्शन-ड्रामा, तीसरी डिज्नी की लाइव-एक्शन... इन तीन बड़ी फिल्मों से सीधी टक्कर ले रही अजय देवगन की ‘धमाल 4’

Dhamaal 4 Box Office Clash: अजय देवगन की धमाकेदार कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लेकिन इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार इस फिल्म को कई बड़ी फिल्मों के साथ सीधी टक्कर लेनीं, जिसके बाद ही ये ये साबित हो पाएगा कि ये फिल्म बाकी फिल्मों को कितना चैलेंज कर पाई और कमाई में किससे आगे निकली.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:47 AM IST
पहली हॉरर, दूसरी एक्शन-ड्रामा, तीसरी डिज्नी की लाइव-एक्शन... इन तीन बड़ी फिल्मों से सीधी टक्कर ले रही अजय देवगन की ‘धमाल 4’
Image Credit: Dhamaal 4 Box Office ClashSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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