Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /पहले दिन नेगेटिव रिव्यू भी नहीं रोक पाए आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ पर नोटो की बारिश, हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’ हुई टाएं-टाएं फिस

पहले दिन नेगेटिव रिव्यू भी नहीं रोक पाए आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ पर नोटो की बारिश, हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’ हुई टाएं-टाएं फिस

Alpha Vs Baby Do Die Do Day 1 Collection: हर बार की तरह इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. एक तरफ आलिया भट्टी-शरवरी वाघ की फिल्म ‘अल्फा’ है, तो दूसरी तरफ हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’. हालांकि, दोनों की ही फिल्मों को सोशल मीडिया पर कुछ खास रिव्यू नहीं मिल रहे, लेकिन बावजूद इसके ‘अल्फा’ ने काफी अच्छी शुरुआत की.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:37 AM IST
पहले दिन नेगेटिव रिव्यू भी नहीं रोक पाए आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ पर नोटो की बारिश, हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’ हुई टाएं-टाएं फिस
Image Credit: Alpha Vs Baby Do Die Do Day 1 CollectionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'टीम में उसकी कोई जगह नहीं...' दिग्गज ने गंभीर को दी सलाह, कहा- वैभव को साफ बता दो
cricket38 min ago
2
Samay Raina45 min ago
3
Haryana TET56 min ago
4
UAPA56 min ago
5
weather news1 hr ago