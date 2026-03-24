'धुरंधर 2 एडल्ट मूवी है...' रणवीर सिंह की मूवी का 'भूत बंगला' से कम्पेरिजन पर बोले अक्षय कुमार

Bhoot Bangla VS Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की रफ्तार देखकर इसके आसपास फिल्म रिलीज करने को बड़े से बड़े मेकर्स कतरा रहे हैं. इसकी वजह फिल्म का क्रेज और इसका लगातार बढ़ता जा रहा धांसू कलेक्शन है. ऐसे में कई फिल्म मेकर्स ने अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दिया है. जिसमें यश की 'टॉक्सिक' और मोहनलाल की थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' है. ऐसे में अक्षय कुमार की फिल्म अगले महीने की 10 तारीख को रिलीज हो रही है. 'भूत बंगला' का 'धुरंधर: द रिवेंज' से कम्पेरिजन करते हुए खिलाड़ी कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान आग लगा रहा है.

'धुरंधर 2' एक एडल्ट मूवी है

अक्षय कुमार ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में 'धुरंधर' और अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने कहा- 'ये दोनों अलग तरह की फिल्में हैं. 'धुरंधर' बेहतरीन मूवी है. मैंने देखी है और 'भूत बंगला' अलग तरह की मूवी है. धुरंधर 2 एक एडल्ट मूवी है और ये बच्चों और फैमिली वाली फिल्म है. जब हम लोगों ने ये फिल्म बनाई तो करंट ट्रेंड नहीं देखा. हम लोगों ने देखा कि फिल्म की कहानी अच्छी है या फिर नहीं. उसी तरह से हमने ये फिल्म बनाई. हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में कभी भी नहीं सोचा.'

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लोगों को थोड़ी अलग चीजें देखना पसंद

जहां एक ओर खिलाड़ी कुमार ने 'धुरंधर 2' को लेकर अपनी बात रखी तो वहीं फिल्म मेकर प्रियदर्शन भी पीछे नहीं रहे. इन्होंने कहा- 'धुरंधर और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. लेकिन, जब आप इस तरह की फिल्में लगातार देखते रहते हो और ब्रेक लेकर कुछ नया देखते हो तो अच्छा लगता है. जिन लोगों ने धुरंधर देखी है उन्हें ये मूवी भी पसंद आएगी. लोगों को थोड़ी अलग चीजें देखना पसंद आता है. यही भूत बंगला का प्लस प्वाइंट है.'

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ये इंटेस फिल्म नहीं है

प्रियदर्शन ने आगे कहा- 'ये एक मनोरंजन से भरपूर फन मूवी है. ये धुरंधर और बॉर्डर की तरह इंटेंस फिल्म नहीं है. लोग इस तरह की फिल्म को देख एन्जॉय करेंगे. कोई भी पेरेंट्स बेफिक्र होकर अपने बच्चों को इस फिल्म को दिखाने के लिए थिएटर ले जा सकते हैं. यही एक चीज है जो मैंने अपने करियर की शुरुआत से अभी तक मेंटेन की है.' आपको बता दें, 'भूत बंगला' 10 ,अप्रैल को रिलीज हो रही है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव हैं.