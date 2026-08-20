Add Zee Business As A Preferred Source
App

2026 का सबसे बड़ा क्लैश... ‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने तोड़ा दम; एक-एक पाई को तरस रही सनी देओर की फिल्म

Batwara 1947 Vs Awarapan 2 Box Office: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जंग जारी है. जहां इमरान हाशमी की फिल्म लगतार कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है तो वहीं, सनी देओल की फिल्म दम तोड़ती नजर आ रही है. चलिए देखते हैं छठे दिन का हाल.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:23 AM IST
2026 का सबसे बड़ा क्लैश... ‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने तोड़ा दम; एक-एक पाई को तरस रही सनी देओर की फिल्म
Image Credit: ‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने तोड़ा दम (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जिन्ना की जिद पर 89 साल पहले लिखा गया वो 'खत', जब 'वंदे मातरम' के कर दिए गए टुकड़े
2
3
4
5