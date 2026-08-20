2026 का सबसे बड़ा क्लैश... ‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने तोड़ा दम; एक-एक पाई को तरस रही सनी देओर की फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर अक्सर एक साथ कई बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन कमाई के मामले में हमेशा एक ही फिल्म सबसे आगे नजर आती है. ऐसा ही कुछ इन दिनों भी बॉक्स ऑफिल पर देखने को मिल रहा है. जहां बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है, जिनमें से एक बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है, तो दूसरी एक-एक पाई को तरस रही है. 14 अगस्त को सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ एक साथ रिलीज हुईं.
दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों को बीच काफी बज बना हुआ था. इमरान हाशमी की ये एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म साल 2007 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी समय से बेताब थे. वहीं, दूसरी तरफ सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देश के विभाजन का दर्द बेहद इमोशनली बयां करती है. फिल्म की कहानी सिकंदर मिर्जा (सनी देओल) और उनके परिवार की है, जो बंटवारे के दौरान भारत से पाकिस्तान के लाहौर जाकर एक घर में बसते हैं. जहां पहले से एक हिंदू महिला रह रही होती है. चलिए अब बात कमाई की करते हैं.
इमरान हाशमी की रोमांटिक-ड्रामा ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही छाई हुई है. मंगलवार को इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लिया. रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को भी फिल्म की कमाई में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने छठे दिन लगभग 6.75 करोड़ का सिंगल डे कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 107.50 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 128.29 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो इमरान हाशमी के करियर के लिए बेहद खास है.
फिल्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने रिलीज के पांच दिनों के अंदर ही दुनियाभर में 153.59 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर लिया. वहीं, ओवरसीज मार्केट की बात करें तो फिल्म ने छठे दिन बुधवार को 1.50 करोड़ रुपये जुटाए. विदेशी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई अब तक 25.30 करोड़ रुपये के पार हो चुकी है. 2007 में फ्लॉप होकर भी टीवी पर कल्ट क्लासिक बनी इस फिल्म के सीक्वल ने अब बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया.
सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ को बॉक्स ऑफिस क्लैश का सीधा नुकसान उठाना पड़ा. फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 5.75 करोड़ रुपये की धीमी ओपनिंग ली. हालांकि, दूसरे दिन इसने 13.50 करोड़ और तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन वीकडेज शुरू होते ही कमाई में भारी गिरावट आई. चौथे दिन फिल्म 2 करोड़ और पांचवे दिन 2.25 करोड़ रुपये ही बटोर सकी. छठे दिन तो हालात और कमजोर रहे, जहां दोपहर तक सिर्फ 83 लाख रुपये की कमाई दर्ज की गई और दिन के आखिर तक ये आंकड़ा 1 से 2 करोड़ के बीच ही सिमट कर रह गया, जो मेकर्स के लिए चिंता की बात है.
छठे दिन तक ‘बंटवारा 1947’ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 31.58 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया है, जो सनी देओल जैसे बड़े एक्शन स्टार के कद को देखते हुए काफी निराशाजनक माना जा रहा है. दूसरी तरफ वीकडेज में थोड़ा धीमा पड़ने के बावजूद ‘आवारापन 2’ मजबूत सिचुएशन में है, जिसने छठे दिन शाम तक 3.93 करोड़ रुपये कमाकर अपना कुल घरेलू आंकड़ा 104.68 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया. दर्शकों के इस रुझान से साफ है कि इमरान की फिल्म बॉक्स ऑफिस की रेस में बाजी मार ले गई है और सनी देओल देखते ही रह गए, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है.