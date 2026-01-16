Advertisement
trendingNow13076720
Hindi Newsबॉलीवुडयश की टॉक्सिक से बेखौफ आदित्य धर का बड़ा दांव! ‘धुरंधर 2’ पर लिया चौंकाने वाला फैसला,पहले पार्ट ने 2025 में रचा था इतिहास

यश की 'टॉक्सिक' से बेखौफ आदित्य धर का बड़ा दांव! ‘धुरंधर 2’ पर लिया चौंकाने वाला फैसला,पहले पार्ट ने 2025 में रचा था इतिहास

19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी गूंज कई महीनों तक लोगों को सुनाई देगी. इस बात का खुलासा खुद आदित्य धर ने किया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धुरंधर, आदित्य धर और टॉक्सिक
धुरंधर, आदित्य धर और टॉक्सिक

Dhurandhar 2 VS Toxic: 'धुरंधर' साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी है. इसने 42 दिनों में 1272 करोड़ का कलेक्शन किया है.पहले पार्ट की सक्सेस को भुनाने के लिए मेकर्स ने दूसरे पार्ट की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया जो 19 मार्च, 2026 है. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो आगे बढ़ सकती है. जिसकी वजह बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचना है. लेकिन, अब मेकर्स ने इन खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर उनका आखिरी फैसला क्या है.

आदित्य धर का बड़ा फैसला
दरअसल,'यश' की 'टॉक्सिक' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' फिल्म की रिलीज डेट एक ही यानी कि 19 मार्च है. दोनों ही फिल्मों का बज काफी बना हुआ है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि  इस टकराव से बचने के  लिए आदित्य धर अपनी मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दें. इन खबरों को लेकर आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर ऐसा पोस्ट लिखा जिसने इन अफवाहों को गलत साबित कर दिया. 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद ज्यादातर लोग डायरेक्टर को इंस्टाग्राम पर टैग कर फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे थे. ऐसे में एक पोस्ट को शेयर कर आदित्य धर ने ऐसी बात कह दी कि उनका पोस्ट वायरल हो गया.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं बदलेंगे रिलीज डेट

एक फैन ने आदित्य धर को टैग करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा- 'एक हफ्ते से ज्यादा हो गया धुरंधर देखे हुए. मैं इस फिल्म को दोबारा भी थिएटर में देखने गई. इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हूं. उसके बाद भी बार-बार देख सकती हूं. आप सही में GOAT डायरेक्टर हैं. धुरंधर 2 को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत आप जैसे बेहतरीन निर्देशक पाकर धन्य है.' इसी पोस्ट को आदित्य ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और जवाब में लिखा- 'थैंक्यू...इन शब्दों के लिए आपका आभार. 19 मार्च को थिएटर में मिलते हैं.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

2025 की वो फिल्म जिसका थिएटर में निकला दम, 2026 में OTT पर बन गई नंबर 1,ब्लॉकबस्टर मूवीज को दी मिनटों में मात, पहला पार्ट था सुपरहिट 

19 मार्च को होगा तगड़ा क्लैश

आदित्य धर के इस जवाब से साफ हो गया है कि वो 'धुरंधर 2' की रिलीज डेट को वो नहीं बदलेंगे. वो अपने फैसले पर अडिग है और इस क्लैश के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं. अब देखना होगा कि दो बिगेस्ट फिल्मों की भिड़ंत बॉक्स ऑफिस पर क्या बवाल मचाती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2toxicAditya Dhar

Trending news

जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
Maharashtra
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
BMC Chunav 2026
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
BMC Election Result 2026
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
BMC elections
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
Mukul Roy
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
Dinesh Waghmare
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली