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Hindi Newsबॉलीवुडसूर्या की ‘करुप्पु’ के तूफान में उड़ी आयुष्मान की ‘पति पत्नी और वो दो’! दूसरे दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई ने थर्राया बॉक्स ऑफिस

सूर्या की ‘करुप्पु’ के तूफान में उड़ी आयुष्मान की ‘पति पत्नी और वो दो’! दूसरे दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई ने थर्राया बॉक्स ऑफिस

Karuppu Vs PPAWD Day 2: सूर्या की फिल्म ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही जबरदस्त तहलका मचा दिया है. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला, जबकि आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में संघर्ष करती नजर आ रही है. वीकेंड पर दोनों फिल्मों के बीच की टक्कर और कमाई लोगों का खूब ध्यान खींच रही है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 17, 2026, 08:29 AM IST
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Karuppu Vs Pati Patni Aur Woh Do Earning Day 2
Karuppu Vs Pati Patni Aur Woh Do Earning Day 2

Karuppu Vs Pati Patni Aur Woh Do Day 2: पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. एक तरफ साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म ‘करुप्पु’ धुआंधार कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ उम्मीद के मुताबिक लोगों का ध्यान नहीं खींच पा रही. जहां ‘करुप्पु’ के शो हाउसफुल जा रहे हैं. वहीं, कॉमेडी फिल्म को कम ऑडियंस मिल रही है. सोशल मीडिया पर भी सूर्या की फिल्म का बज साफ देखने को मिल रहा है. 

फैंस इसे बड़े पर्दे का पूरा पैसा वसूल एंटरटेनर बता रहे हैं. लेकिन आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की ‘पति पत्नी और वो दो’ रो रिलीज के बाद मिले-जुले रिव्यू मिले, जिसका असर इसकी कमाई पर साफ देखने को मिल रहा है. दूसरे दिन वीकेंड की वजह से थोड़ा फायदा जरूर मिला, लेकिन इसके बाद भी फिल्म खास कमाल नहीं दिखा सकी. दो दिनों में मूवी 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी भी काफी कम रही, जिससे मेकर्स की चिंता बढ़ गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘करुप्पु’ ने दूसरे दिन मचाया धमाल

सबसे पहले बात करते हैं सूर्या और तृषा कृष्णन की मच अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘करुप्पु’ की, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रही है. रिलीज के दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को फिल्म ने करीब 38.97 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इससे पहले ओपनिंग डे पर फिल्म ने 15.50 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. दो दिनों में फिल्म का कुल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 45 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. अब सभी की नजरें रविवार के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं.

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दर्शकों को पसंद आ रहा सूर्या का एक्शन अवतार

इतना ही नहीं, इस फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का सीधा असर इसकी कमाई पर दिखाई दे रहा है. लंबे समय बाद सूर्या बड़े पर्दे पर दमदार मास एक्शन रोल में नजर आए हैं और फैंस उनके अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. कई जगहों पर फिल्म के शो फुल बताए जा रहे हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से ‘करुप्पु’ आगे बढ़ रही है, वो बहुत जल्द 50 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. सोशल मीडिया पर भी फिल्म और डायरेक्शन की खूब तारीफ हो रही है.

आयुष्मान की फिल्म के लिए बढ़ सकती है मुश्किल

‘पति पत्नी और वो दो’ का परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल कमजोर दिखाी पड़ रहा है. शनिवार को फिल्म करीब 5.7 करोड़ ही कमा पाई. दो दिनों का टोटल नेट कलेक्शन सिर्फ 9.75 करोड़ रुपये तक ही पहुंच सका. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को देशभर में हजारों शोज मिले थे, फिर भी सिनेमाघरों में दर्शकों की मौजूदगी उम्मीद से काफी कम रही. यही वजह है कि फिल्म की रफ्तार शुरुआत से ही धीमी नजर आ रही है. अगर आने वाले दिनों में कमाई में बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला, तो वर्किंग डेज में फिल्म के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

इन सितारों ने फिल्मों में निभाई अहम भूमिका

‘करुप्पु’ का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. इस फिल्म में सूर्या और तृषा कृष्णन के साथ इंद्रांस, योगी बाबू, शिवदा, नट्टी सुब्रमण्यम और सुप्रीत रेड्डी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी स्टारकास्ट भी काफी चर्चा में बनी हुई है. वहीं ‘पति पत्नी और वो दो’ का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुख्य किरदार निभाते दिखाई दिए हैं. दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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