/बॉक्स ऑफिस पर भिड़ी 3 बड़ी फिल्में... पहली ने दो दिन में पार किए 100 करोड़, दूसरी ने कमाए 7 करोड़, तीसरी सिर्फ 50 लाख पर सिमटी

2026 Box Office Clash Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त तीन फिल्मों के बीच सीधी और जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. तीनों ही फिल्मों में बड़े स्टार्स हैं और अलग‑अलग तरह की कहानियां दिखाई गई हैं. एक तरफ साउथ के सुपरस्टार राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ है, दूसरी तरफ बॉबी देओल की फिल्म ‘बंदर’ अलग अंदाज लेकर आई है और तीसरी तरफ वरुण धवन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ भी दर्शकों को खींचने की कोशिश कर रही है.
तीनों फिल्मों का टोन, कहानी और टारगेट ऑडियंस अलग है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प बन गया है. ऐसे में हर किसी की नजर इन तीनों फिल्मों की कमाई पर टिकी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि किस फिल्म ने कितनी कमाई की और कौन बॉक्स ऑफिस की रेस का असली घोड़ा साबित हो रहा है. तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताते हैं कि किस फिल्म ने कितनी कमाई की और किसने किसको पीछे छोड़ा.
राम चरण और जाहन्वी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ का डायरेक्शन बुच्ची बाबू सना ने किया है. फिल्म में राम चरण के साथ जाहन्वी कपूर, प्रकाश राज और जगपति बाबू जैसे शानदार और बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं. एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने गांव और लोगों के लिए लड़ता है. फिल्म का बजट करीब 180 करोड़ बताया जा रहा है. रिलीज के दो दिन में ही इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारत में 96.40 करोड़ की कमाई की.
अब बात करते हैं बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ की, जिसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थीं. इस फिल्म का अच्छा खासा बज बना हुआ था. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने ही किया है. फिल्म में बॉबी देओल के अलावा पंकज त्रिपाठी और सौरभ शुक्ला जैसे बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं. कहानी एक डार्क क्राइम ड्रामा है, जो अपराध और इंसानी मानसिकता के इर्द‑गिर्द घूमती है. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई और पहले दिन यह सिर्फ 50 लाख की कमाई ही कर पाई.
वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसका डायरेक्शन डेविड धवन ने किया है. फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. जबकि मनीष पॉल, चंकी पांडे, जिमी शेरगिल और मौनी रॉय साइड रोल में हैं. कहानी जस (वरुण धवन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पत्नी बानी (मृणाल ठाकुर) उसे तलाक देने के लिए मजबूर करती है. फिल्म ने रिलीज होते ही दर्शकों का ध्यान खींचा और पहले ही दिन 7 करोड़ की अच्छी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की.
तीनों फिल्मों की कहानियां अलग-अलग होने से ऑडियंस को भी बढ़िया ऑप्शन मिल गए हैं. भारी-भरकम बजट और बड़े सितारों के दम पर 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर तेजी से आगे बढ़ रही है. वहीं, दूसरी ओर 'जवानी तो इश्क होना है' फिल्म खास तौर पर यंग ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रही है. इन सबके बीच एक संजीदा मुद्दे पर बनी फिल्म 'बंदर' भी रिलीज हुई, लेकिन ये ऑडियंस के दिलों को छूने में थोड़ी पीछे छूट गई. कुल मिलाकर इस ट्राइंगुलर क्लैश ने सिनेमाघरों का माहौल काफी दिलचस्प और सनसनी खेज बना दिया है.
शुरुआती दौर में ‘पेड्डी’ सबसे आगे चल रही है. मगर बॉक्स ऑफिस पर हर दिन पासा पलटता है. अगर वरुण धवन की फिल्म को दर्शकों की अच्छी तारीफ मिली, तो आने वाले दिनों में इसकी कमाई में बड़ा उछाल आ सकता है. दूसरी तरफ, ‘बंदर’ के पास भी अभी पूरा मौका है कि वे अपनी कहानी के दम पर लोगों को सिनेमाघरों तक लेकर आए. कुल मिलाकर मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका है. अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन सी फिल्म लंबी रेस का घोड़ा साबित होती है और टिकट खिड़की पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाती है.