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बॉक्स ऑफिस पर भिड़ी 3 बड़ी फिल्में... पहली ने दो दिन में पार किए 100 करोड़, दूसरी ने कमाए 7 करोड़, तीसरी सिर्फ 50 लाख पर सिमटी

2026 Box Office Clash: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. राम चरण की ‘पेड्डी’ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि बॉबी देओल की ‘बंदर’ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. वहीं, वरुण धवन की फिल्म ने ठीक शुरुआत की है. आखिर किस फिल्म ने पलटी मारी और कौन रह गया पीछे, जानिए पूरी खबर में.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 06, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:02 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर भिड़ी 3 बड़ी फिल्में... पहली ने दो दिन में पार किए 100 करोड़, दूसरी ने कमाए 7 करोड़, तीसरी सिर्फ 50 लाख पर सिमटी
Image Credit: 2026 Box Office Clash Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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