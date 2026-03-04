Toxic Release Date Changed: क्या ‘धुरंधर 2’ के ऐलान से घबराए मेकर्स? बॉक्स ऑफिस क्लैश से पहले ही Yash की ‘टॉक्सिक’ ने लिया बड़ा यू-टर्न

इस साल सिनेमा प्रेमियों को मार्च के महीने में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा सरप्राइज दिया गया था, जिसको लेकर फैंस काफी लंबे समय से एक्साइटेड थे. मगर अब दो बड़ी फिल्मों के बीच होने वाले इस क्लैश को टाल दिया गया है. 19 मार्च को रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक के बीच भिड़ंत होनी थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस का क्लैश माना जा रहा था. लेकिन फिल्म 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला किया है. उन्होंने फिल्म की रिलीज टालने की वजह बताते हुए इसकी रिलीज की नई तारीख का ऐलान किया कर दिया है.

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फिल्म के पोस्टपोन होने की वजह बताते हुए कहा, ये फिल्म भारतीय और विदेशी दर्शकों तक पहुंचने के लिए बनाई गई है. ये 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. हालांकि अभी की अस्पष्ट और मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ये फिल्म तय तारीख को रिलीज नहीं की जाएगी.

कब होगी रिलीज?

फिल्म के मेकर्स ने इस पोस्ट में आगे बताया कि हमने दर्शकों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी लेकिन अच्छा फैसला लिया है. हमने फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है. अब 'टॉक्सिक' दुनियाभर के सिनेमाघरों में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में 4 जून 2026 को रिलीज की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस रिएक्शन

यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक' की रिलीज पोस्टपोन होने के बाद ही सोशल मीडिया पर फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. यूजर्स का कहना है कि 'टॉक्सिक' के पोस्टपोन होने के पीछे की वजह रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ है. एक दूसरे यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा, 'डैडी डर गया.’ एक और यूजर ने लिखा, 'धुरंधर का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हम पहले से ही बैन हैं.'

क्या ‘धुरंधर’ से डर गई ‘टॉक्सिक’?

आपको बता दें कि 'धुरंधर 2' का पहला पार्ट पिछले साल दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला चुका है. दुनियाभर में इस फिल्म ने 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. वहीं यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली है. दोनों की रिलीज को बड़ा क्लैश माना जा रहा था. जो कि अब टल गया है.