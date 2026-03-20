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Hindi Newsबॉलीवुड‘कौन दाऊद...?’ जब ‘धुरंधर 2’ में ऑफर हुआ ‘बड़े साहब’ का रोल, तब एक्टर ने सबसे पहले पूछा था ये सवाल, डायरेक्टर भी रह गए थे हैरान

‘कौन दाऊद...?’ जब ‘धुरंधर 2’ में ऑफर हुआ ‘बड़े साहब’ का रोल, तब एक्टर ने सबसे पहले पूछा था ये सवाल, डायरेक्टर भी रह गए थे हैरान

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ में ‘बड़े साहब’ की असली पहचान सामने आते ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया है. दानिश इकबाल ने इस किरदार को निभाने के लिए जबरदस्त मेहनत की. दिलचस्प बात ये है कि खुद एक्टर को भी लंबे समय तक अपने रोल का पूरा सच नहीं पता था. यही ट्विस्ट फिल्म को और भी खास बना रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:05 AM IST
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Dhurandhar 2 Bade Sahab
Dhurandhar 2 Bade Sahab

Dhurandhar 2 Bade Sahab: आदित्य धर की नई फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) को लेकर दर्शकों के बी काफी बज देखने को मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है, जिसने इसी साल रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ को भी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म में एक बार फिर कई जाने-माने चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें ‘बड़े साहब’ पर टिकी हैं. पहली फिल्म से ही लोग अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर ये ‘बड़े साहब’ हैं कौन और किसने इनका किरदार निभाया है? 

अब फिल्म के दूसरे पार्ट में इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है. कहानी में बड़े साहब की असली पहचान कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के तौर पर सामने आती है और इस किरदार को निभाया है एक्टर दानिश इकबाल ने, जिन्हें पहले ‘महारानी 2’ (Maharani 2) में उनके काम के लिए पहचान मिली थी. अपने हालिया इंटरव्यू में दानिश ने बताया कि जब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें ये रोल ऑफर किया, तो वे थोड़ा चौंक गए थे. उन्होंने कहा, ‘जब मुझसे दाऊद का रोल करने को कहा गया, तो मैंने पूछा ये कौन है?’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘बड़े साहब’ के रोल पर क्या बोले दानिश इकबाल? 

उन्होंने आगे कहा, ‘क्योंकि ये नाम तो किसी का भी हो सकता है’. दानिश ने आगे बताया कि जब उन्हें असली किरदार के बारे में पता चला, तो उन्हें खुद पर थोड़ा शक हुआ. उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पक्के हैं, क्योंकि मैं दाऊद जैसा नहीं दिखता. ऐसे बड़े किरदार मिलते हैं, तो एक कलाकार के मन में खुद को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है’. हालांकि, निर्देशक आदित्य धर और मुकेश छाबड़ा ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा. 

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मेहनत और भरोसे से निखरा किरदार

उन्होंने कहा, ‘धीरे-धीरे मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया और इस किरदार के लिए तैयारी में जुट गया. मैंने इसे समझने के लिए काफी मानसिक तैयारी की’. दानिश के मुताबिक, हर कलाकार अपने काम में पूरी मेहनत लगाता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर अलग ही जादू पैदा कर देते हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर बड़े साहब या दाऊद का किरदार लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसमें डिटेलिंग का भी बड़ा हाथ है’. एक दूसरे इंटरव्यू में दानिश ने खुलासा किया कि उन्हें शुरू में यह नहीं पता था कि वे बड़े साहब का ही रोल निभा रहे हैं. 

धड़ाधड़ कमाई कर रही ‘धुरंधर 2’

उन्होंने कहा, ‘सच बताऊं तो कुछ महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं बड़े साहब हूं. मुझे पता था कि मैं दाऊद का किरदार निभा रहा हूं, लेकिन ये वही किरदार है या नहीं, इसको लेकर मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं था’. फिल्म की टीम ने इस बात को काफी समय तक सीक्रेट रखा. दानिश ने ये भी बताया कि सेट पर लोग उन्हें दाऊद भाई या साहब कहकर बुलाते थे, जिससे धीरे-धीरे चीजें साफ हुईं. वहीं फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म धांसू कमाई करने में लगी पड़ी है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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