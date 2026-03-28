102 करोड़ की ओपनिंग, 9 दिन में 1100 करोड़ पार... फिर भी इस 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म से पीछे रह गई ‘धुरंधर 2’, 3500 करोड़ से दी मात

Dhurandhar 2 Collection: ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और हर दिन इसकी कमाई नए रिकॉर्ड बना रही है. रणवीर सिंब की ये स्पाई थ्रिलर कहानी और एक्शन से दर्शकों को बांधे हुए है. फिल्म ने 9 दिनों में ही तगड़ा कलेक्शन कर लिया है, लेकिन एक फिल्म इन आदित्य धर की फिल्म को कमाई के मामले में इतना पीछे छोड़ दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता.
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Dhurandhar 2 Box office Collection: ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2: The Revenge) को लेकर दर्शकों में शुरुआत से ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें एक अंडरकवर भारतीय एजेंट की कहानी दिखाई गई है. फिल्म की कहानी 26/11 जैसे हमलों के बाद बदले और मिशन पर आधारित है. इसमें एजेंट दुश्मनों के बीच रहकर उनके प्लान को नाकाम करने की कोशिश करता है. कहानी में कराची के गैंग्स और राजनीति की झलक भी देखने को मिलती है, जो इसे और दिलचस्प बनाती है.
फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं और उनके साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं. इनके अलावा सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पांडोर और मानव गोहिल ने भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों को दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. खास बात ये है कि कई कलाकार 2025 में दिसंबर में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ में नजर आ चुके हैं और इस पार्ट में अपने किरदारों को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं.
अब अगर कमाई की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन ही ‘धुरंधर 2’ ने 102 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेकर सबको चौंका दिया. फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सिनेमाघरों में इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है. बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक दर्शक इसे देखने पहुंच रहे हैं. यही वजह है कि फिल्म लगातार अच्छी कमाई करती नजर आ रही है. दूसरे और तीसरे दिन भी फिल्म कमाई के मामले में अपनी धमाकेदार रफ्तार बनाए हुए है.
2 घंटे 36 मिनट की वो फिल्म... जिसने 2026 की रिकॉर्ड-ब्रेकर ‘धुरंधर 2’ को चटाई धूल, मजह 3 दिन में कमाए 1300 करोड़, 7वें दिन हो गए 11700 करोड़
वीकेंड पर तो कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा एक दिन में पार कर लिया. इसके बाद वीकडेज में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर भी कलेक्शन मजबूत बना रहा. हर दिन फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है, जो इसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को दिखाता है. अगर अब तक के पूरे कलेक्शन की बात करें तो 9वें दिन तक फिल्म का नेट कलेक्शन 707.27 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. इतना ही नहीं, भारत में ‘धुरंधर 2’ का ग्रॉस कलेक्शन 844.38 करोड़ रुपये हो गया है.
फिल्म अभी भी हजारों शोज में चल रही है और हर दिन इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में ये आंकड़े और तेजी से बढ़ सकते हैं. डे वाइज कमाई पर नजर डालें तो पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपये आए. इसके बाद पहले दिन 102.55 करोड़, दूसरे दिन 80 करोड़, तीसरे दिन 113 करोड़ और चौथे दिन 114.85 करोड़ की कमाई हुई. 5वें दिन 65 करोड़, छठे दिन 56 करोड़, 7वें दिन 48.75 करोड़ और 8वें दिन 49.70 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया गया. वहीं 9वें दिन फिल्म ने 33.10 करोड़ रुपये कमाए.
हालांकि, दूसरी तरफ 20 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉलीवुड साइंस‑फिक्शन फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ ने ओपनिंग वीकेंड में कमाई के मामले में इस फिल्म को पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हॉलीवुड फिल्म ने पहले तीन दिनों में दुनियाभर से करीब 141 मिलियन डॉलर यानी लगभग 11,700 करोड़ रुपये कमा लिए. जबकि ‘धुरंधर 2’ की वर्ल्डवाइड ओपनिंग करीब 99 मिलियन डॉलर यानी 8,200 करोड़ रुपये रही. इससे साफ है कि इंटरनेशनल लेवल पर ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ की शुरुआत ज्यादा तेज रही.
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