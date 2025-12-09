Advertisement
trendingNow13035195
Hindi Newsबॉलीवुड

अजय देवगन की Dhamaal 4 की आगे खिसकी डेट! दो फिल्मों के क्लैश से बचने के लिए लिया बड़ा फैसला

Ajay Devgn की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर बड़ी खबर है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की रिलीज डेट की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. जिसके पीछे की वजह बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचना है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धमाल 4
धमाल 4

Dhamaal 4 Postponed: अजय देवगन की मस्टी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) को लेकर बड़ा अपडेट है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को फिलहाल कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि मेकर्स ने ये फैसला किसी भी तरह के बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए लिया है.हालांकि इसे लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

'धमाल 4' हुई पोस्टपोन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की 'धमाल 4' को पोस्टपोन कर दिया गया है. जिसके पीछे की वजह फिल्मों के क्लैश से बचना है. रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हॉलीडे पीरियड काफी ज्यादा फिल्मों को लेकर कॉम्पेटेटिव रहा है. जियो स्टूडियो ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं. इसके साथ ही यश की हाइली एंटीसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक भी ईद के वीकेंड 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग है. ऐसे में 'धमाल 4' की भी वही डेट आ रही थी. ऐसे में कहा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस कॉम्पटीशन को अवॉइड करने के लिए अजय देवगन ने सोच समझकर ये कदम उठाने का फैसला लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kajol Devgan (@kajol)

अचानक तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती थे प्रेम चोपड़ा, लौटे घर, दामाद शर्मन जोशी ने बताया अब कैसी है हालत

आने वाली फिल्में

इस साल सितंबर में अजय देवगन ने 'धमाल 4' का रैपअप किया था. अजय ने पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था- 'आज की ताजा खबर, जाओ अब जल्दी ही लूटने आ रहे हैं आपका दिल..और दिमाग. धमाल 4 आ रही है ईद 2026.' इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, संजीदा, अंजलि आनंद, विजय पटकर और रवि किशन हैं. अजय देवगन की बात करें तो आखिरी बार स्क्रीन पर 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आए थे. इसमें रकुल और तब्बू थे.फिल्म को फैंस ने खूब प्रेज किया था. इसके अलावा अजय की आने वाली फिल्मों में 'गोलमाल 5' और 'दृश्यम 3' है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhamaal 4

Trending news

ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज