अजय देवगन की Dhamaal 4 की आगे खिसकी डेट! दो फिल्मों के क्लैश से बचने के लिए लिया बड़ा फैसला

Ajay Devgn की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर बड़ी खबर है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की रिलीज डेट की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. जिसके पीछे की वजह बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचना है.
Dhamaal 4 Postponed: अजय देवगन की मस्टी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) को लेकर बड़ा अपडेट है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को फिलहाल कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि मेकर्स ने ये फैसला किसी भी तरह के बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए लिया है.हालांकि इसे लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
'धमाल 4' हुई पोस्टपोन
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की 'धमाल 4' को पोस्टपोन कर दिया गया है. जिसके पीछे की वजह फिल्मों के क्लैश से बचना है. रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हॉलीडे पीरियड काफी ज्यादा फिल्मों को लेकर कॉम्पेटेटिव रहा है. जियो स्टूडियो ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं. इसके साथ ही यश की हाइली एंटीसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक भी ईद के वीकेंड 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग है. ऐसे में 'धमाल 4' की भी वही डेट आ रही थी. ऐसे में कहा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस कॉम्पटीशन को अवॉइड करने के लिए अजय देवगन ने सोच समझकर ये कदम उठाने का फैसला लिया है.
आने वाली फिल्में
इस साल सितंबर में अजय देवगन ने 'धमाल 4' का रैपअप किया था. अजय ने पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था- 'आज की ताजा खबर, जाओ अब जल्दी ही लूटने आ रहे हैं आपका दिल..और दिमाग. धमाल 4 आ रही है ईद 2026.' इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, संजीदा, अंजलि आनंद, विजय पटकर और रवि किशन हैं. अजय देवगन की बात करें तो आखिरी बार स्क्रीन पर 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आए थे. इसमें रकुल और तब्बू थे.फिल्म को फैंस ने खूब प्रेज किया था. इसके अलावा अजय की आने वाली फिल्मों में 'गोलमाल 5' और 'दृश्यम 3' है.
