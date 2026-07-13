Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार धमाल 4, तीसरे दिन अजय देवगन की फिल्म ने भरी रफ्तार; वीकेंड पर मचाई धूम

100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार 'धमाल 4', तीसरे दिन अजय देवगन की फिल्म ने भरी रफ्तार; वीकेंड पर मचाई धूम

Dhamaal 4 2026 Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की नई कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं. महज तीन दिनों में फिल्म 100 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 13, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:09 AM IST
100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार 'धमाल 4', तीसरे दिन अजय देवगन की फिल्म ने भरी रफ्तार; वीकेंड पर मचाई धूम
Image Credit: अजय देवगन की &#039;धमाल 4&#039; का बॉक्स ऑफिस पर तूफानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली-NCR में जर्जर इमारतों से मंडरा रहा मौत का साया, कड़े नियम बनाने की उठी मांग
Delhi-NCR Building Collapse1 hr ago
2
Gold rate1 hr ago
3
Sunita Ahuja1 hr ago
4
Ind vs Eng1 hr ago
5
Egypt1 hr ago