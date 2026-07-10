/Dhamaal 4 Review: हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देगी ‘धमाल 4’, घर पहुंचने के बाद भी दिमाग पर छाई रहेगी मूवी

फिल्म: धमाल 4
डायरेक्टर: इंद्र कुमार
स्टार कास्ट: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन और संजय मिश्रा
रनटाइम: 143 मिनट
रेटिंग: 3.5
Dhamaal 4 Film Review: हॉलीवुड के मुकाबले हिंदी सिनेमा में फिल्मों के सीक्वल कल्चर कम रहा है. लेकिन फिर भी हमारे पास कई बेहतरीन फ्रैंचाइज हैं, जिनमें ‘धमाल’ का नाम सबसे ऊपर आता है. अब इस सीरीज की चौथी फिल्म ‘धमाल 4’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म लोगों का एंटरटेनमेंट करने में पूरी तरह कामयाब रही. फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा. अगर आप इस वीकेंड किसी मजेदार फिल्म की तलाश में हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है.
कुल मिलाकर, ये फिल्म एक बेहतरीन एंटरटेनर साबित होती है. इन दिनों कई मल्टी स्टार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाया. ऐसा ही कुछ अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की मच-अवेटीड फिल्म ‘धमाल 4’ के साथ भी देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों का अच्छा रिएक्शन सामने आया है. अगर आप भी इस वीकेंड थिएटर जाकर फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं, तो पूरे परिवार की टिकट कटवाने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए, जो आपके काफी काम आएगा.
इस फिल्म की कहानी इस बार भी खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है. यानी एक बार फिर से खजाने की खोज होती है और इस बार खजाना, बड़े से एम (M) के नीचे हैं. इस बार जो टोली मुकाबले में हैं, उसमें अजय देवगन, संजय मिश्रा के साथ दो बच्चे, अरशद वारसी-जावेद जाफरी के साथ संजीदा शेख और तीसरी टोली में अंजलि आनंद और रितेश देशमुख हैं. वहीं चौथी टोली के लीडर रवि किशन हैं, जो एक समुद्री लुटेरे बने हैं. अब किसे खजाना मिलता है, मिलता है या नहीं और उस खजाने से कैसे 'धमाल 5' के तार जुड़ते हैं, इन सबके लिए आपको फिल्म देखनी होगी.
वैसे तो ये फिल्म तकनीकी तौर पर ठीक-ठाक है, लेकिन मूवी में इससे बेहतर की गुंजाइश है. वीफएक्स अच्छा हो सकता था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर सही है और बीच-बीच में मनी हाईस्ट का स्कोर ‘बेला चाओ’ भी बजने लगता है. फिल्म की एक सबसे अच्छी बात है कि फिल्म में कई सिनेमाई रेफरेंस हैं, जो सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी इंस्पायर हैं, जिसमें ‘पाइरेट्स ऑफ द केरेबियन’ से लेकर ‘एवेंजर्स’ वाले ‘हल्क’ और ‘धूम’ से लेकर 'वेलकम’ तक की झलक मिलती है. फिल्म में इंद्र कुमार का इंद्रधनुष रेफरेंस भी मजेदार लगता है.
बात अगर एक्टिंग की करें तो फिल्म में हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर में जान डाली है और खूब मजा देते हैं. हर किरदार का अपना ही एक फ्लेवर है.रवि किशन, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद, बृजेंद्र काला और संजीदा शेख समेत हर एक्टर का काम शानदार है और जमकर कॉमेडी का तड़का लगाया है. फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं, जो काफी मजेदार हैं और आपको खूब हंसाते हैं, जिसमें आदि और मानव की जोड़ी खास धमाल करती है.