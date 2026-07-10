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Dhamaal 4 Review: हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देगी ‘धमाल 4’, घर पहुंचने के बाद भी दिमाग पर छाई रहेगी मूवी

Dhamaal 4 Film Review: आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘धमाल 4’ दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिव्यू तेजी से आ रहे हैं. अगर आप भी इस फिल्म को देखना का मन बना रहे हैं तो पहले इसका रिव्यू पढ़ लें और फिर टिकट बुक करें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:20 PM IST
Dhamaal 4 Review: हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देगी ‘धमाल 4’, घर पहुंचने के बाद भी दिमाग पर छाई रहेगी मूवी
Image Credit: Dhamaal 4 Film ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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