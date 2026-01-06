3 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी ने मचाया धमाल; लगा कॉमेडी का तड़का

Trending Photos
फिल्मी दुनिया में जब हंसी, हल्का पागलपन और संदेश एक साथ आते हैं, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है. कुछ ऐसी ही उत्सुकता फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर ने मचा दी है. पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और शालिनी पांडे स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने मंगलवार को लॉन्च किया. पौराणिक नाम, मॉडर्न सेटअप और देसी कॉमेडी के तड़के ने ट्रेलर को मजेदार बना दिया.
ट्रेलर में पीयूष मिश्रा की दिलचस्प आवाज
करीब 3 मिनट 7 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत पीयूष मिश्रा की दिलचस्प आवाज से होती है. वह कहानी सुनाने के अंदाज में हिमाचल के खूबसूरत शहर कुल्लू का जिक्र करते हैं और फिर परिचय कराते हैं दो ऐसे किरदारों का, जिन्हें वह मजाकिया अंदाज में 'दो उल्लू' कहते हैं यानी राहु और केतु. इसके बाद वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की एंट्री होती है.
वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की केमिस्ट्री ट्रेलर में सबसे शानदार देखने को मिली. दोनों ऐसे दोस्तों के रूप में दिखे, जो जहां जाते हैं, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है. उनकी मासूम शरारतें बड़ी मुसीबतों का कारण बनती नजर आती हैं. उनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज कई जगह आपको उनकी पिछली हिट कॉमेडी फिल्मों की याद दिला देंगे.
पौराणिक नाम, मॉडर्न कहानी और जबरदस्त कॉमेडी
कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, तो इस ओर इशारा करती है कि राहु और केतु की ये उलटी-सीधी हरकतें किसी बड़े सच को सामने लाने वाली हैं. भ्रष्टाचार, सिस्टम की गड़बड़ियां, और ताकतवर लोगों की पोल खुलने जैसी चीजें ट्रेलर में हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाई गई हैं.
शालिनी पांडे का ट्रेलर में स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा. उनका किरदार ग्लैमर और कॉन्फिडेंस से भरा दिखा.
सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ट्रेलर में कई जाने-पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं. पीयूष मिश्रा अपने अलग ही अंदाज में कहानी को गहराई देते हैं. अमित सियाल पुलिस अफसर के रोल में नजर आए. वहीं, चंकी पांडे और मनु ऋषि जैसे कलाकार भी दिखाई दिए. फिल्म का निर्देशन विपुल विग ने किया है. यह फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
