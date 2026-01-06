Advertisement
trendingNow13065525
Hindi Newsबॉलीवुड3 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी ने मचाया धमाल; लगा कॉमेडी का तड़का

3 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी ने मचाया धमाल; लगा कॉमेडी का तड़का

फिल्मी दुनिया में जब हंसी, हल्का पागलपन और संदेश एक साथ आते हैं, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है. कुछ ऐसी ही उत्सुकता फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर ने मचा दी है. पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और शालिनी पांडे स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने मंगलवार को लॉन्च किया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी ने मचाया धमाल; लगा कॉमेडी का तड़का

फिल्मी दुनिया में जब हंसी, हल्का पागलपन और संदेश एक साथ आते हैं, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है. कुछ ऐसी ही उत्सुकता फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर ने मचा दी है. पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और शालिनी पांडे स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने मंगलवार को लॉन्च किया. पौराणिक नाम, मॉडर्न सेटअप और देसी कॉमेडी के तड़के ने ट्रेलर को मजेदार बना दिया. 

ट्रेलर में पीयूष मिश्रा की दिलचस्प आवाज

करीब 3 मिनट 7 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत पीयूष मिश्रा की दिलचस्प आवाज से होती है. वह कहानी सुनाने के अंदाज में हिमाचल के खूबसूरत शहर कुल्लू का जिक्र करते हैं और फिर परिचय कराते हैं दो ऐसे किरदारों का, जिन्हें वह मजाकिया अंदाज में 'दो उल्लू' कहते हैं यानी राहु और केतु. इसके बाद वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की एंट्री होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 7 साल पहले आई वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसके 1 गाने को बनाने में खर्च हुए थे 20 करोड़; 75 साल के हीरो के सामने फीका पड़ा 58 साल का विलेन

वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की केमिस्ट्री ट्रेलर में सबसे शानदार देखने को मिली. दोनों ऐसे दोस्तों के रूप में दिखे, जो जहां जाते हैं, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है. उनकी मासूम शरारतें बड़ी मुसीबतों का कारण बनती नजर आती हैं. उनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज कई जगह आपको उनकी पिछली हिट कॉमेडी फिल्मों की याद दिला देंगे.

पौराणिक नाम, मॉडर्न कहानी और जबरदस्त कॉमेडी

कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, तो इस ओर इशारा करती है कि राहु और केतु की ये उलटी-सीधी हरकतें किसी बड़े सच को सामने लाने वाली हैं. भ्रष्टाचार, सिस्टम की गड़बड़ियां, और ताकतवर लोगों की पोल खुलने जैसी चीजें ट्रेलर में हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाई गई हैं.

शालिनी पांडे का ट्रेलर में स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा. उनका किरदार ग्लैमर और कॉन्फिडेंस से भरा दिखा.

सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ट्रेलर में कई जाने-पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं. पीयूष मिश्रा अपने अलग ही अंदाज में कहानी को गहराई देते हैं. अमित सियाल पुलिस अफसर के रोल में नजर आए. वहीं, चंकी पांडे और मनु ऋषि जैसे कलाकार भी दिखाई दिए. फिल्म का निर्देशन विपुल विग ने किया है. यह फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Rahu Ketu Trailer

Trending news

BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!