प्यार का जाल, धर्म से खिलवाड़... अंदर तक हिला देगी इन तीन हिंदू लड़कियों की कहानी, रिलीज होते ही ‘द केरला स्टोरी 2’ ने बड़े पर्दे पर जमाया कब्जा

फिल्म: द केरला स्टोरी 2

डायरेक्टर: विपुल अमृतलाल शाह

स्टारकास्ट: उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया

रनटाइम: 2 घंटे 11 मिनट

ऑडियंस रेटिंग: 3.5-4 स्टार

The Kerala Story 2 Twitter Review: फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह ने एक महीने पहले ‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2) का टीजर जारी किया था. ये फिल्म 2023 में आई अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का सीक्वल है. टीजर सामने आते ही फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. बाद में जब ट्रेलर आया तो कहानी और किरदारों की झलक साफ हो गई. ट्रेलर में तीन अलग-अलग स्टेट्स की लड़कियों की कहानी दिखाई गई, जो प्यार के जाल में फंसकर अपना धर्म बदल लेती हैं.

इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया लीड रोल में नजर आ रही हैं, जिन्होंने फिल्म में केरल की सुरेखा नायर, मध्य प्रदेश की नेहा संत और राजस्थान की दिव्या पालीवाल का किरदार निभाया है. फिल्म में बताया गया है कि कैसे ये तीनों लड़कियां प्यार के जाल में फंसकर और भावनाओं में बहकर बड़े फैसले लेती हैं. कहानी उनके जीवन के उतार-चढ़ाव और बाद में सामने आने वाली खौफनाक सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश करती है. हालांकि, रिलीज से पहले फिल्म को कोर्ट का मुंह देखना पड़ा.

I watched #TheKeralaStory2 in the theatre. And let me be clear this is NOT just a film. It’s a WARNING shot straight at your comfort zone. This isn’t only Kerala’s story. It’s India’s story. It’s what can happen anywhere… even in homes that think “yeh sab yahan nahi hota.”… pic.twitter.com/kX4JVUFkyc — Sonu (@SonuNigamSingh) February 28, 2026

रिलीज से पहले खूब झेला विवाद

केरल हाई कोर्ट ने शुरुआत में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद निर्माताओं ने इस फैसले के खिलाफ अपील की. फिर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पेशल हियरिंग की और पहले दिया गया स्टे हटा लिया. आखिरकार आज फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं. अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए?

Main Kerala se hoon and yes, shows yahan bhi chal rahe hain. Log aa rahe hain. Curiosity bhi hai, courage bhi hai. #TheKeralaStory2 sirf film nahi, discussion starter hai. Agar aap sach se uncomfortable hote ho, toh problem film mein nahi hai aap mein hai.. Film dekh ke nikla toh… pic.twitter.com/WOBDt2M26X — Byomkesh (@byomkesbakshy) February 28, 2026

लोगों को कैसी लगी ये फिल्म?

पहले दिन फिल्म देखने वाले एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘मैंने #TheKeralaStory2 थिएटर में देखी. साफ कहूं तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. ये सिर्फ केरल की कहानी नहीं, बल्किपूरे देश की कहानी है. ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, यहां तक कि उन घरों में भी जहां लोग सोचते हैं कि ‘ये सब हमारे यहां नहीं होता’.

Watched #TheKeralaStory2 movie. The film is an eye opener for entire Hindu Samaj. The movie has been shown very very close to reality. Hats Off to makers of the film.

Some of the points that struck me from the film scenes... pic.twitter.com/9vQ4af0AG0 — Adarsh Hegde (@adarshahgd) February 27, 2026

एक और यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘मैंने #TheKeralaStory2 देखी और सच कहूं तो मैं अंदर तक हिल गया, लेकिन साथ ही जागरूक भी हुआ. ये किसी एक पीड़ित की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. फिल्म खुलकर उन बातों को सामने रखती है जिन पर अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते. केरल और तमिलनाडु समेत पूरे देश में रिलीज होना ही अपने आप में बड़ी बात है’.

After the Kerala High Court lifted the ban, #TheKeralaStory2 finally reached the big screen.

I watched it in theatre and the impact is far heavier than any headline or debate. Despite every attempt to suppress it, the story has found its way to the audience. That itself feels… pic.twitter.com/SU8zwWQKfa — Delhi Se Hoon BC (@delhichatter) February 28, 2026

वहीं एक और दर्शक ने लिखा, ‘#TheKeralaStory2 देखने के बाद मैं डरा हुआ नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जागरूक होकर बाहर निकला. जागरूकता ही असली ताकत है. दुनिया सिर्फ काली या सफेद नहीं होती. कई सच्चाइयां ऐसी हैं जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करने से वे खत्म नहीं होतीं’. सामने आ रहे रिएक्शन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को मिली-जुली लेकिन अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं.

This movie doesn’t make you feel weak. It makes you feel awake. There’s a difference. #TheKeralaStory2 reminds you that ignoring uncomfortable realities doesn’t make them disappear. Facing them does. And facing them requires strength. That’s the real takeaway.

Book Your Tickets… pic.twitter.com/yuN9xYIwCk — रुपाली (@being_rupali_) February 28, 2026

पहले दिन फिल्म ने की अच्छी ओपनिंग

खबर है कि ‘द केरला स्टोरी 2’ 28-30 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. विवादों के बीच फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की है. फिल्म ने पहले दिन 3.50 करोड़ रुपये से अच्छी ओपनिंग की. लेकिन वीकेंड में अच्छा कलेक्शन करने के लिए फिल्म को शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बने रहना होगा. हालांकि, अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ ने पहले दिन 8 करोड़ रुपये कमाए थे.