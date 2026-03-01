Advertisement
trendingNow13126398
Hindi Newsबॉलीवुडप्यार का जाल, धर्म से खिलवाड़... अंदर तक हिला देगी इन तीन हिंदू लड़कियों की कहानी, रिलीज होते ही ‘द केरला स्टोरी 2’ ने बड़े पर्दे पर जमाया कब्जा

प्यार का जाल, धर्म से खिलवाड़... अंदर तक हिला देगी इन तीन हिंदू लड़कियों की कहानी, रिलीज होते ही ‘द केरला स्टोरी 2’ ने बड़े पर्दे पर जमाया कब्जा

The Kerala Story 2 Twitter Review: अच्छे खासे विवाद और कोर्ट के चक्कर करना के बाद आखिरकार विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं. चलिए बताते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

The Kerala Story 2 Twitter Review
The Kerala Story 2 Twitter Review

फिल्म: द केरला स्टोरी 2
डायरेक्टर: विपुल अमृतलाल शाह
स्टारकास्ट: उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया 
रनटाइम: 2 घंटे 11 मिनट
ऑडियंस रेटिंग: 3.5-4 स्टार

The Kerala Story 2 Twitter Review: फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह ने एक महीने पहले ‘द केरला स्टोरी 2’ (The Kerala Story 2) का टीजर जारी किया था. ये फिल्म 2023 में आई अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का सीक्वल है. टीजर सामने आते ही फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. बाद में जब ट्रेलर आया तो कहानी और किरदारों की झलक साफ हो गई. ट्रेलर में तीन अलग-अलग स्टेट्स की लड़कियों की कहानी दिखाई गई, जो प्यार के जाल में फंसकर अपना धर्म बदल लेती हैं.

इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया लीड रोल में नजर आ रही हैं, जिन्होंने फिल्म में केरल की सुरेखा नायर, मध्य प्रदेश की नेहा संत और राजस्थान की दिव्या पालीवाल का किरदार निभाया है. फिल्म में बताया गया है कि कैसे ये तीनों लड़कियां प्यार के जाल में फंसकर और भावनाओं में बहकर बड़े फैसले लेती हैं. कहानी उनके जीवन के उतार-चढ़ाव और बाद में सामने आने वाली खौफनाक सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश करती है. हालांकि, रिलीज से पहले फिल्म को कोर्ट का मुंह देखना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

रिलीज से पहले खूब झेला विवाद

केरल हाई कोर्ट ने शुरुआत में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद निर्माताओं ने इस फैसले के खिलाफ अपील की. फिर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पेशल हियरिंग की और पहले दिया गया स्टे हटा लिया. आखिरकार आज फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं. अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए?

अक्षय कुमार की वो मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसने रिलीज से पहले ही निकाल लिया आधा बजट, इस महीने बड़े पर्दे पर काटेगी गदर 

लोगों को कैसी लगी ये फिल्म?

पहले दिन फिल्म देखने वाले एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘मैंने #TheKeralaStory2 थिएटर में देखी. साफ कहूं तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. ये सिर्फ केरल की कहानी नहीं, बल्किपूरे देश की कहानी है. ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, यहां तक कि उन घरों में भी जहां लोग सोचते हैं कि ‘ये सब हमारे यहां नहीं होता’.

एक और यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘मैंने #TheKeralaStory2 देखी और सच कहूं तो मैं अंदर तक हिल गया, लेकिन साथ ही जागरूक भी हुआ. ये किसी एक पीड़ित की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. फिल्म खुलकर उन बातों को सामने रखती है जिन पर अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते. केरल और तमिलनाडु समेत पूरे देश में रिलीज होना ही अपने आप में बड़ी बात है’.

वहीं एक और दर्शक ने लिखा, ‘#TheKeralaStory2 देखने के बाद मैं डरा हुआ नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जागरूक होकर बाहर निकला. जागरूकता ही असली ताकत है. दुनिया सिर्फ काली या सफेद नहीं होती. कई सच्चाइयां ऐसी हैं जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करने से वे खत्म नहीं होतीं’. सामने आ रहे रिएक्शन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को मिली-जुली लेकिन अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं.

पहले दिन फिल्म ने की अच्छी ओपनिंग

खबर है कि ‘द केरला स्टोरी 2’ 28-30 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. विवादों के बीच फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की है. फिल्म ने पहले दिन 3.50 करोड़ रुपये से अच्छी ओपनिंग की. लेकिन वीकेंड में अच्छा कलेक्शन करने के लिए फिल्म को शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बने रहना होगा. हालांकि, अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ ने पहले दिन 8 करोड़ रुपये कमाए थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

The Kerala Story 2

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी