Producer Amit Jani Receives Death Threat: हिंदी सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर अमित जानी की फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ 2026 की सबसे विवादित फिल्म बन चुकी है, जिस पर हर दिन कोई न विवाद सामने आ रहा है. इतना ही नहीं, इन विवादों का असर इस फिल्म की रिलीज पर भी देखा जा सकता है. जहां कुछ लोग इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं और इसकी रिलीज पर रोक की मांग कर रहे हैं. इसी बीच अमित जानी भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं.
कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स उनको जान से मारने की धमकी देता सुनाई दे रहा है. साथ ही वो खुद को सलमान खान का फैन बताता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ऑडियो में कथित तौर पर शख्स अपना नाम मिथुन बताता है और प्रोड्यूसर को बोलता है कि वो इस फिल्म को बंद करदे नहीं तो वो मुंबई आकर उनको माक डालेगा. इस ऑडियो को शेयर करते हुए अमित जानी ने साथ में एक लंबा-चौड़ा कैप्शन भी शेयर किया है.
उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, ‘3 दिन में मारने की धमकी दे रहा है, 3 दिन में 3 लाख बार @hmoindia @policerajasthan @jodhpurpolice से टैग करके डिमांड करो कि इस सलमान खान की *** औलाद को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से उठाकर लाया जाए. सलमान खान के छपरी, धमकीबाज, क्रिमिनल फैन इस तरह से हजारो धमकी दे चुके है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है इससे उसका being human छवि को नुकसान नहीं हो रहा है जबकि काला हिरण रुकवाने के लिए ऐसे बावला हुआ पड़ा है जैसे हिरण शब्द पे उसके बाप का पेटेंट हो’.
उन्होंने कैप्शन में आगे लिथा, ‘मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग डालना नहीं चाहता था लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं कि मैं धमकी की जो शिकायत कर रहा हूं वे शिकायत खोखली नहीं है असल में ऐसे हजारों कॉल मुझे रात दिन आते है. एक आदमी जो ना लॉरेंस गैंग का हिस्सा है ना सलमान का बंधुआ मजदूर उसको फिल्म बनाने पे हजारों धमकी आएगी तब भी वो किसी को शिकायत नहीं करेगा क्या? फिल्मों में अच्छी अच्छी बात करके पैसा कमाने वाले फ्लॉप एक्टर असल जिंदगी में कैसे लोगो को टेंडर देते है धमकाने का’. पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
बता दें, ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसे भारत एस. श्रीनेत ने डायरेक्ट किया है और इसे अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में काशिफ इकबाल खान, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव जैसे कलाकार नजर आएंगे. इसकी कहानी 1998 के फेमस काला हिरण शिकार केस से इंस्पायर बताई जा रही है, जिसके साथ सलमान खान का नाम जोड़ा जा रहा है और इस केस को लेकर सुपरस्टार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंच पाती है या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी.