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‘तुझे मुंबई आकर चाकू मारूंगा...’ ‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकी; शख्स ने खुद को बताया सलमान खान का फैन

Amit Jani Receives Death Threat: हिंदी सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर अमित जानी इन दिनों अपनी फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स उनको जान से मारने की धमकी देता सुनाई दे रहा है. साथ ही वो खुद को सलमान खान का फैन बताता है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 19, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:42 AM IST
‘तुझे मुंबई आकर चाकू मारूंगा...’ ‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकी; शख्स ने खुद को बताया सलमान खान का फैन
Image Credit: Producer Amit Jani Receives Death Threat

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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