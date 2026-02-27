Advertisement
trendingNow13124596
Hindi Newsबॉलीवुडथोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है..., तापसी पन्नू ने अस्सी देखने के लिए फैंस से की गुजारिश; अब भी बजट से कोसों दूर है फिल्म

'थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है...', तापसी पन्नू ने 'अस्सी' देखने के लिए फैंस से की गुजारिश; अब भी बजट से कोसों दूर है फिल्म

Taapsee Pannu Urge To Watch Assi: तापसी पन्नू ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘अस्सी’ को लेकर एक वीडियो शेयर किया है. साथ ही लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है...', तापसी पन्नू ने 'अस्सी' देखने के लिए फैंस से की गुजारिश; अब भी बजट से कोसों दूर है फिल्म

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार करती हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में चारों खाने चित्त हो जाती हैं. तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' का भी यही हाल है, जिसका अपना बजट निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है, हालांकि इसी बीच फिल्म समाज के जिस संवेदनशील मुद्दे को दिखाती है, वो दर्शकों के मन पर छाप छोड़ रहा है.

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने सिनेमा को 'थप्पड़' और 'पिंक' जैसी फिल्में दी हैं. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही हैं. फिल्मों ने न सिर्फ अच्छा कलेक्शन किया, बल्कि समाज को संदेश देने में भी कामयाब रही. अब 'अस्सी' द्वारा अच्छा कलेक्शन न करने और अपने करियर की बेहतरीन फिल्मों पर अभिनेत्री ने खुलकर बात की है. 

बजट से कोसो दूर है फिल्म  

उनका कहना है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी कहानियां एक मैसेज लेकर आती हैं. कुछ के किरदारों की तारीफ की जाती है और कुछ के लिए थैंक्यू नोट आते हैं कि इस फिल्म को करने के लिए धन्यवाद.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 49 साल पुरानी वो हॉरर फिल्म...जिसे अकेले देखने पर था 10000 का इनाम, थियेटर के बाहर खड़ी रहती थी एम्बुलेंस; हॉलीवुड से आई थी मदद

तापसी का कहना है कि 6 साल पहले भी 'थप्पड़' नाम की फिल्म की थी और अब उसी निर्देशक के साथ दूसरी फिल्म 'अस्सी' की है. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिल रहे रिस्पांस पर खुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि लोगों ने फिल्म को व्यक्तिगत तौर पर लिया और आर्टिकल से लेकर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ समाज को बदलने वाली बातें की गई. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा, "आप भी फिल्म जरूर देखें, हो सकता है कि यह फिल्म आपसे भी कुछ बातें करें. हम उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता फिल्म के लिए बेहतरीन हो."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ये भी पढ़ें: 3 घंटा 6 मिनट की वो सुपरहिट फिल्म...जिसने जीते 55 अवॉर्ड्स, 13 साल पहले आई इस मूवी के लिए एक्ट्रेस ने ली बस 11 रुपये फीस; IMDb पर 8.1 की रेटिंग

तापसी पन्नू ने फैंस से की गुजारिश

अभिनेत्री ने फैंस से फिल्म को देखने की गुजारिश की है और साथ में रिव्यू भी मांगा है. उनका कहना है कि फिल्म चाहे जैसी भी हो लेकिन इसके बारे में लिखें जरूर. बता दें कि लगभग 40 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने पहले हफ्ते लगभग 7 करोड़ के आस-पास की कमाई की है. अभी फिल्म अपने बजट का एक चौथाई हिस्सा भी कमा नहीं पाई है. शायद यही वजह है कि वे फैंस से फिल्म देखने की अपील कर रही हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Taapsee Pannu

Trending news

'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार