/Netflix पर आते ही छाई सनी देओल-अक्षय खन्ना की ‘इक्का’, ताजा होंगी पुरानी यादें... लेकिन क्लाइमैक्स देखकर पकड़ लेंगे सिर

फिल्म का नाम: इक्का
कलाकार: सनी देओल, अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख
निर्देशक: सिद्धार्थ पी मल्होत्रा
रनटाइम: 2 घंटे 20 मिनट
रेटिंग: 3/5
Ikka Review: एक वक्त था जब बॉलीवुड में बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस फिल्में बनती थीं. चाहे ‘अब्बास-मस्तान’ की शानदार थ्रिलर फिल्में हों या फिर ‘गुप्त’ और ‘इत्तेफाक’ जैसी बेहतरीन फिल्में, दर्शकों का रोमांच कभी कम नहीं होता था. लोग थिएटर में बस यही सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर असली कातिल कौन है. कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव और हर नए मोड़ के साथ दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जाती थी. सच में, उस दौर की सस्पेंस कहानियों और फिल्मों का जादू बिल्कुल अलग ही लेवल पर था.
आज की ऑडियंस का टेस्ट काफी बदल गया है. वे ‘सेक्शन 375’ और ‘जय भीम’ जैसे बेहतरीन लीगल ड्रामा और ‘पाताल लोक’ जैसी शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्में व सीरीज देख चुके हैं. लोगों की इस बदलती पसंद के बीच सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘इक्का’ को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने समय से बहुत पीछे रह गई है. ये कहानी आज के दौर की न लगकर कम से कम बीस साल पुरानी महसूस होती है. आज की ऑडियंस सिनेमा में नयापन चाहता है, जिसे दे पाने में ये फिल्म थोड़ी चूक गई.
फिल्म की शुरुआत सस्पेंस के साथ होती है. सोमा (आकांक्षा रंजन कपूर) अपने दोस्त शौर्यमान (अक्षय खन्ना) के साथ नाइट आउट का मजा ले रही होती है. लेकिन अचानक कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है, जब सोमा को एक तेज रफ्तार दौड़ती कार से बाहर फेंक दिया जाता है. सड़क पर जिंदगी और मौत से जूझती सोमा का ये मामला सिर्फ एक हादसा नहीं रह जाता. देखते ही देखते ये पूरा केस बड़े-बड़े रसूखदारों, गंदी राजनीति और सत्ता के पावर गेम में बदल जाता है. खेल में कई बड़े चेहरे शामिल होते हैं.
इस बीच, कहानी में डिफेंस लॉयर अर्जुन (सनी देओल) की एंट्री होती है. अर्जुन अदालत में उसी ईमानदारी और तेवर के साथ कदम रखते हैं, जिसने उन्हें फिल्म ‘दामिनी’ में हर दिल अजीज बना दिया था. कोर्ट रूम में वे अपनी दमदार दलीलों से समझाते हैं कि कैसे समाज में ताकतवर और अमीर लोग अक्सर इंसाफ को दबाने की कोशिश करते हैं. मामले को गहराई से समझाते हुए वे एक बेहद असरदार बात कहते हैं, ‘कानून और न्याय हमेशा एक जैसे नहीं होते’. उनका ये अंदाज सामने वाले के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है.
अर्जुन की बेटी एक बेहतरीन तैराक है. एक बड़े सिलेक्शन ट्रायल के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है. डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि उसे एक जानलेवा बीमारी है. अगर आपने 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्में देखी हैं, तो आप आगे की कहानी आसानी से समझ जाएंगे. ऐसे मोड़ पर अमूमन ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ या ‘कुछ कुछ होता है’ जैसा कोई बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है. पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए जमीन-आसमान एक कर देता है, जिसके लिए वो किसी अमीर विलेन के सामने हाथ फैलाता है.
वहीं, फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार एक शक्तिशाली राजनेता के बिगड़ैल बेटे का है, जो लेटनाइट पार्टियों में बिजी रहता है. जब अर्जुन को उसका केस मिलता है, तो वो पहले मना कर देते हैं, लेकिन बेटी के इलाज के लिए मजबूर होकर केस लड़ने का फैसला लेते हैं. इसके बाद कोर्टरूम में पुराने अतीत और सबूतों के बीच की जंग शुरू होती है. फिल्म दिलचस्प मोड़ तब लेती है जब अर्जुन एक बलात्कारी के केस की पैरवी करते हैं, लेकिन ‘दामिनी’ की तरह अर्जुन अपनी टीम को पीड़िता के चरित्र हनन की इजाजत नहीं देते.
फिल्म के आखिरी एक घंटे में कई मोड़ आते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रीनप्ले की वजह से लोग कहानी का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं. जिस क्लाइमैक्स से सबको चौंकाने की कोशिश की गई थी, वो बिल्कुल फीका और प्रेडिक्टेबल साबित होता है. डायरेक्ट सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने एक ही फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री, फैमिली इमोशन और न्याय की बातें जैसी कई चीजें भरने की कोशिश की है. इतने सारे मुद्दे एक साथ रखने की वजह से फिल्म अपने मेन मुद्दे से भटक जाती है और कहानी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आती है.
फिल्म ‘इक्का’ को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म अपने नाम की तरह कोई बड़ा दांव खेलने में नाकाम रहती है. कहानी में सस्पेंस और एक मजबूत कास्ट होने के बाद भी ये लोगों को बांध नहीं पाती. शुरुआत में लगता है कि ये एक बेहतरीन लीगल थ्रिलर होगी, लेकिन धीरे-धीरे कहानी बेहद घिसी-पिटी और प्रेडिक्टेबल हो जाती है. लोग क्लाइमैक्स का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं. क्यों देखें? अगर आप सनी देओल का ‘दामिनी’ वाला दमदार अंदाज और अक्षय खन्ना के विलेन वाले तेवर दोबारा देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार ट्राई कर सकते हैं.