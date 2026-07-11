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Netflix पर आते ही छाई सनी देओल-अक्षय खन्ना की ‘इक्का’, ताजा होंगी पुरानी यादें... लेकिन क्लाइमैक्स देखकर पकड़ लेंगे सिर

Sunny Deol Akshaye Khanna Movie Ikka: सनी देओल और अक्षय खन्ना की ‘इक्का’ 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म को ओटीटी पर कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है और अगर आप भी इस वीकेंड टाइम निकाल कर इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे तो पहले रिव्यू पढ़ लीजिए आपके बेहद काम आएगा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:21 AM IST
Netflix पर आते ही छाई सनी देओल-अक्षय खन्ना की ‘इक्का’, ताजा होंगी पुरानी यादें... लेकिन क्लाइमैक्स देखकर पकड़ लेंगे सिर
Image Credit: Sunny Deol Akshaye Khanna Movie IkkaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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