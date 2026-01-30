'जाति-धर्म को लेकर नहीं होता कोई भेदभाव...''मर्दानी 3' एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का ए आर रहमान को जोरदार जवाब

Rani Mukerji Disagrees With AR Rahman: ए आ रहमान ने ऐसा बयान दे दिया कि उनके बयान की वजह से हंगामा मचाया हुआ है. रहमान ने बॉलीवुड में काम ना मिलने का ठीकरा सिनेमाजगत पर भी फोड़ा. सिंगर और कंपोजर का कहना है कि बीते आठ साल से उन्हें काम नहीं मिल रहा जिसकी वजह सिनेमाजगत में पॉवर उन लोगों के हाथ आना है जो क्रिएटिव नहीं है. इस बयान को लेकर रहमान की खूब किरकिरी हो रही है. इस बीच अब 'मर्दानी 3' एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी चुप्पी तोड़ी. रानी ने सिंगर के इस बयान पर आपत्ति जताई है.

नहीं होता किसी भी तरह का भेदभाव

डीडी न्यूज से बात करते हुए रानी मुखर्जी ने रहमान के इस बयान पर रिएक्ट किया. एक्ट्रेस ने कहा- 'बॉलीवुड सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष जगह है. मुझे इस पर पूरा भरोसा है. यहां पर जाति और धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता. मैं इंडस्ट्री में 30 साल से हूं और मैंने इस तरह की किसी भी चीज का फेस नहीं किया. मैं इंडस्ट्री से प्यार करती हूं और इसने मुझे वो बनाया है जो आज मैं हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे बेस्ट तरीका ये है

रानी ने कहा कि 'हार्ड वर्क और टैलेंट सक्सेसफुल बनने का सबसे बेस्ट तरीका है. मैं ये अपने दिल से कह रही हूं. आपका काम बोलता है और उसी के साथ आपके दर्शक आपसे कनेक्ट होते हैं. मेरे लिए तो फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष जगह है और सबसे बेस्ट प्लेस भी है.'

'मर्दानी 3' रिलीज

ऐसे में जब रानी से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लॉबी चल रही है उस पर क्या कहेंगे. एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा- 'मैं इन सब चीजों से दूर रहती हूं. मैं हमेशा अपनी फिल्मों पर फोकस करती हूं. जिंदगी के इस पड़ाव पर मेरी प्रियॉरिटी मेरी बेटी है और परिवार है.' आपको बता दें, रानी मुखर्जी की 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' थिएटर में रिलीज हो गई है. इस मूवी को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में देखना होगा कि ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाती है.