खत्म हुआ 2 साल का लंबा इंतजार, रिलीज के बाद कुछ ऐसा है‘मर्दानी 3’ का हाल, चौंका देगी आधे दिन की कमाई

Mardaani 3 Half Opening Day Collection: ‘मर्दानी 3’ रानी मुखर्जी की सुपर कॉप फ्रेंचाइजी क्राइम थ्रिलर सीरीज की तीसरी फिल्म है, जो 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर विषय को दिखाया गया है. ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क और इंटेंस होने वाली है, जिसको लेकर लोग काफी एक्साइटेड भी हैं.

पहले दो पार्ट्स की सक्सेस के बाद लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ी हुई हैं, जिससे फिल्म पर दबाव साफ नजर आता है. इस बार ‘मर्दानी 3’ का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है, जबकि इसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. मेकर्स का कहना है कि ये फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे रॉ और बेरहम चैप्टर है. फिल्म की मेकिंग बड़े लेवल पर की गई है, जहां एक्शन सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क को ज्यादा रियल दिखाने की कोशिश की गई है.

फिर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में लौटीं रानी मुखर्जी

फिल्म में रानी मुखर्जी एक बार फिर आईपीएस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में दमदार अंदाज में नजर आती हैं. उनके साथ जानकी बोदीवाला और मल्लिका प्रसाद अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रही हैं. मल्लिका प्रसाद फिल्म में लीड विलेन का किरदार निभा रही हैं, जो कहानी को और मजबूत बनाता है. इसके अलावा मिखाइल यावलकर भी एक जरूरी रोल में हैं. कम लेकिन असरदार स्टारकास्ट के दम पर फिल्म पूरी तरह अपनी कहानी और परफॉर्मेंस पर टिकी हुई नजर आती है.

इस बार बेहद डार्क है फिल्म की कहानी

‘मर्दानी 3’ की कहानी एक खतरनाक क्राइम नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां लगातार लड़कियों के गायब होने की घटनाएं सामने आती हैं. शिवानी शिवाजी रॉय इस मामले की जांच संभालती हैं और धीरे-धीरे एक बेहद संगठित और बेरहम गिरोह तक पहुंचती हैं. फिल्म सिर्फ अपराध की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम की खामियों, समाज की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई को भी सामने लाती है. इसका टोन गंभीर है और कई जगह इमोशनल और हिंसक मोड़ देखने को मिलते हैं.

फिल्म को मिल रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स

रिलीज के बाद फिल्म को सोशल मीडिया पर मिला-जुला, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. दर्शक रानी मुखर्जी की एक्टिंग को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इसके साहसिक विषय और महिला विलेन की काफी चर्चा हो रही है. हालांकि, कुछ लोगों को फिल्म का डार्क कंटेंट थोड़ा भारी लगा है, लेकिन जो दर्शक कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा पसंद करते हैं, उनके बीच फिल्म की सराहना साफ नजर आ रही है. फिल्म के आधे दिन की कमाई भी सामने आ चुकी है.

चौंका देगी आधे दिन की कमाई

अगर बजट की बात करें तो ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘मर्दानी 3’ लगभग 70 से 75 करोड़ रुपये में बनी है. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कमजोर रही है. रिलीज के पहले दिन आधे दिन में फिल्म ने करीब 76 लाख रुपये की कमाई की है, जिसे पिछली फिल्मों के मुकाबले कम माना जा रहा है. अब मेकर्स और ट्रेड की नजरें वीकेंड कलेक्शन और लोगों की राय पर टिकी हैं, जो आगे चलकर फिल्म की किस्मत तय करेंगी. फिलहाल फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से टकरा रही है.