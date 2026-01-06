2026 में इन फिल्ममेकर्स का दिखेगा जलवा, बॉक्स-ऑफिस पर कब्जा जमाएंगी ये 8 फिल्में; ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन का दिखेगा डोज

Advertisement
2026 Upcoming Films: साल 2026 में कई डायरेक्टर्स धमाल मचाने को तैयार हैं. टॉप फिल्ममेकर्स इस साल धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं.

 

Jan 06, 2026, 08:58 PM IST
भारतीय सिनेमा ने पिछले साल शानदार सफलता हासिल की, जहां बड़े बजट की एक्शन फिल्में, दिल छू लेने वाली कहानियां और ड्रामा-कॉमेडी सिनेमा ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया. साल 2025 मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा, आदित्य धर की देशभक्ति से भरपूर धुरंधर और ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्मों के नाम रहा. वहीं, साल 2026 में भी कई निर्देशक धमाल मचाने को तैयार हैं. साल 2026 में टॉप फिल्ममेकर्स धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मों में कॉमेडी तो कुछ में जबरदस्त एक्शन हैं. इन टॉप फिल्ममेकर्स में एसएस राजामौली, करण जौहर से लेकर संदीप रेड्डी वांगा तक शामिल हैं. दर्शक कई जॉनर की दमदार फिल्मों का आनंद ले सकेंगे.

करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस इस साल कई रोचक फिल्में पेश करने वाली है. विवेक सोनी निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म पहले 2025 में आने वाली थी, लेकिन अब 10 अप्रैल को रिलीज होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि करण जौहर एक बड़े पैमाने की फैमिली ड्रामा 'कभी खुशी कभी गम 2' के साथ निर्देशन में वापसी करने जा रहे हैं.

निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा की सुपरनैचुरल फैंटेसी कॉमेडी 'नागजिला' में कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी सांप की भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी.
आदित्य धर की धुरंधर ने साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़े, अब वह 'धुरंधर 2' पर काम कर रहे हैं, जिसमें रणवीर सिंह फिर से मुख्य भूमिका में होंगे. यह सीक्वल 19 मार्च को रिलीज होगा. संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ स्पिरिट बना रहे हैं, जो इसी साल सिनेमाघरों में आएगी. इसके बाद वह रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल पार्क' पर फोकस करेंगे.

एसएस राजामौली महेश बाबू के साथ फिल्म वाराणसी पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. हालांकि, इसी साल रिलीज होने की उम्मीद है. वहीं, ऋषभ शेट्टी कांतारा सीरीज के बाद 'जय हनुमान' जैसी फिल्में प्लान कर रहे हैं.

सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान के साथ किंग बना रहे हैं, जो एक बड़े एक्शन ड्रामा है. राजकुमार हिरानी 'थ्री इडियट्स 2' पर काम कर रहे हैं, जिसमें आमिर खान और मूल कास्ट वापसी कर सकती है. नितेश तिवारी पैन-इंडिया फिल्म रामायण के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश स्टारर फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

2026 Upcoming Films

