थिएटर कहता है OTT जाओ, OTT कहता है पहले थिएटर जाओ! फिल्ममेकर ने बयां किया सिनेमा का कड़वा सच, बोले- ‘फंडिंग मिलना...’

Director on Struggling Cinema: हम यहां ‘मकड़ी’, ‘मकबूल’, ‘ओमकारा’, ‘हैदर’, ‘कमीने’, ‘7 खून माफ’ और ‘मटरू की बिजली का मंडोला’ जैसी फिल्मों की सौगात देने वाले फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज की बात कर रहे हैं. उनका मानना है कि आज के दौर में दिल से बनने वाली फिल्मों के लिए रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज इंडस्ट्री तेजी से थिएटर और ओटीटी के बीच बदल रही है.

ऐसे में सेंसिटिव और अलग तरह की फिल्मों को फंडिंग मिलना चुनौती बन गया है. उनके मुताबिक अच्छे सब्जेक्ट पर बनने वाली फिल्मों को अब पहले जैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. विशाल भारद्वाज ने बताया कि आजकल फिल्मों को लेकर एक अजीब सिचुएशन बन गई है. कई बार प्रोजेक्ट को थिएटर और ओटीटी के बीच घुमाया जाता रहता है. उन्होंने कहा, ‘अब ऐसी फिल्मों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है. लोग साफ कह देते हैं कि ये सब्जेक्ट ओटीटी के लिए है.

ओटीटी और थिएटर में फंस जाती हैं फिल्में

वहीं ओटीटी वाले कहते हैं पहले इसे थिएटर में रिलीज करो, उसके बाद देखेंगे’. इस खींचतान में कई अच्छी फिल्में बीच में ही दब जाती हैं. उन्होंने कहा कि पहले जिन फिल्मों को सिनेमाघरों में तारीफें मिलती थी, आज शायद उन्हें बनाना भी मुश्किल हो जाए. उन्होंने अपनी फिल्म ‘हैदर’ का उदाहरण दिया. साथ ही विक्रमादित्य मोटवाने की ‘उड़ान’ और अनुराग कश्यप की ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी फिल्मों का भी जिक्र किया. ये फिल्में रिलीज के बाद कल्ट क्लासिक बनीं, लेकिन आज के माहौल में शायद इन्हें बनाने के लिए भी फाइनेंस मिलना मुश्किल हो सकता है.

कई बड़े डायरेक्टर अब ओटीटी पर कर रहे काम

भारद्वाज ने ये भी बताया कि उनके कई साथी निर्देशक अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा काम कर रहे हैं. उन्होंने अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी, श्रीराम राघवन, विक्रमादित्य मोटवाने और इम्तियाज अली जैसे निर्देशकों का नाम लिया. उनके मुताबिक आज का समय फिल्ममेकर्स के लिए काफी उलझन भरा है. उन्होंने कहा, ‘हम फिल्ममेकिंग के एक अजीब और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. ये समस्या सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जा रही है’.

थिएटर में फिल्म हिट होना मुश्किल

उन्होंने माना कि थिएटर के लिए बनने वाली फिल्मों का ट्रेंड भी अब काफी बदल गया है. उन्होंने कहा कि आज अगर कोई फिल्म थिएटर में रिलीज भी हो जाए तो उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती. दर्शकों की पसंद बदल रही है और कंटेंट की भरमार भी एक बड़ी वजह है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं कि दर्शकों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं. विशाल भारद्वाज ने टिकट की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई.

महंगे टिकट और दर्शकों की थिएटर से दूरी

उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, ‘मैं दिल्ली में था. मेरे कुछ दोस्त मेरी फिल्म देखने जा रहे थे. उन्होंने मुझसे कहा कि हमें 6000 रुपये दो. मैंने पूछा क्यों. उन्होंने कहा कि उस थिएटर में एक टिकट 1900 रुपये का है’. उन्होंने कहा कि पहले सैटेलाइट टीवी से भी थिएटर को चुनौती मिली थी, लेकिन अब हालात अलग हैं क्योंकि फिल्में सिर्फ 8 हफ्तों में ओटीटी पर आ जाती हैं.