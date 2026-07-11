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‘धमाल 4’ ने रिलीज होते ही तोड़ा अपनी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों का रिकॉर्ड, डबल डिजिट से खोला खाता; ‘अल्फा’ को भी चटाई धूल

Dhamaal 4 2026 Box Office Collection Day 1: अजय देवगन की नई कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. पहले दिन फिल्म ने अपनी ही फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की पहले दिन कितनी कमाई हुई.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:50 AM IST
‘धमाल 4’ ने रिलीज होते ही तोड़ा अपनी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों का रिकॉर्ड, डबल डिजिट से खोला खाता; ‘अल्फा’ को भी चटाई धूल
Image Credit: Dhamaal 4 2026 Box Office Collection Day 1Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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