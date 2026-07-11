/‘धमाल 4’ ने रिलीज होते ही तोड़ा अपनी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्मों का रिकॉर्ड, डबल डिजिट से खोला खाता; ‘अल्फा’ को भी चटाई धूल

अजय देवगन की नई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘धमाल 4’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे. फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. थिएटर्स में हंसने-हंसाने का ये सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ इस एंटरटेनर मूवी का मजा लेने सिनेमाघर पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू भी शेयर कर रहे हैं.
फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसको लोक सोशल मीडिया पर भी बयां कर रहे हैं. लोग अजय देवगन और बाकी स्टार्स की कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया है. फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जो ये साफ बताते हैं कि थिएटर में बैठी ऑडियंस को ये कॉमेडी ड्रामा काफी पसंद आ रही है.
अगर पहले दिन की कमाई के बारे में बात करें, तो बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, ‘धमाल 4’ ने भारत में पहले ही दिन डबल डिजिट में कमाई करके एक शानदार शुरुआत की है. देशभर के सिनेमाघरों में इस फिल्म को टोटल 10,669 शोज मिले, जिनकी मदद से फिल्म ने पहले दिन 13.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. अगर घरेलू ग्रोस कलेक्शन की बात करें, तो ये आंकड़ा लगभग 16.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी ऑफिशियल डेटा आना बाकी है और इस शुरुआती अनुमान में थोड़ा-बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है. इस बेहतरीन ओपनिंग के साथ ‘धमाल 4’ ने बॉक्स ऑफिस पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘अल्फा’ को भी पछाड़ दिया है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 9.25 करोड़ रुपये का बिजने किया था, जिसको ‘धमाल 4’ ने पीछे छोड़ दिया.
भले ही ‘धमाल 4’ ने पहले दिन शानदार कमाई की हो, लेकिन ये अपनी पिछली फिल्म ‘टोटल धमाल’ का रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे रह गई. साल 2019 में आई इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन 16.5 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग की थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए दुनियाभर में 228.7 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन ‘धमाल 4’ ने अपनी फ्रेंचाइजी की शुरुआती दो फिल्मों को कमाई में बहुत पीछे छोड़ दिया.
साल 2007 में जब इस सीरीज की पहली फिल्म ‘धमाल’ आई थी, तो उसने पहले दिन सिर्फ 2.38 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद साल 2011 में आए दूसरे पार्ट ‘डबल धमाल’ ने अपने ओपनिंग डे पर 7.6 करोड़ रुपये बटोरे थे. वहीं, ‘धमाल’ ने भारत में लगभग 45.6 करोड़ और दुनियाभर में 50.7 करोड़ ग्रॉस कमाए थे, जबकि ‘डबल धमाल’ ने भारत में लगभग 61.2 करोड़ ग्रॉस और दुनियाभर में 70.5 करोड़ ग्रॉस का कलेक्शन किया था.
‘धमाल 4’ की रिलीज के पहले दिन थिएटर्स में लोगों की कुल ऑक्युपेंसी 24 फीसदी दर्ज की गई. इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय देवगन के साथ बड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही है, जिनमें रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, उपेंद्र लिमये, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि आनंद जैसे शानदार कलाकारों ने अपनी दमदार अदाकारी से सबको हंसाया है. ये इस पॉपुलर कॉमेडी सीरीज की चौथी फिल्म है.
इससे पहले इस फ्रेंचाइजी की तीन फिल्में ‘धमाल’ (2007), ‘डबल धमाल’ (2011) और ‘टोटल धमाल’ (2019) आ चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने भरपूर प्यार दिया. अब देखना ये है कि ये नई कॉमेडी फिल्म कौन-कौन से नए रिकॉर्ड बना पाती है. इस बीच मेकर्स ने फिल्म के एंड-क्रेडिट सीन में 'धमाल 5' का ऑफिशियल ऐलान करके सभी फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि फ्रेंचाइजी के पांचवें पार्ट पर काम शुरू हो चुका है.