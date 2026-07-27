‘धूम 4’ में होगी रणबीर कपूर की एंट्री? ‘रामायण’ के ‘राम’ ने खुद उठाया राज से पर्दा; बोले- ‘मेरा पूरा ध्यान...’

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस काफी समय से इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच एक खबर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रणबीर बहुत जल्द ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ‘धूम 4’ में नजर आएंगे. इस खबर को सुनकर उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अब खुद रणबीर ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि ‘धूम 4’ में उनके काम करने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं और फिलहाल उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है.
उनका कहना है कि अभी उनका पूरा ध्यान उनकी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ और दूसरी बड़ी फिल्मों पर है. रणबीर कपूर ने अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में खुलकर बात की. जब होस्ट ने उनसे यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ और ‘रामायण’ के साथ-साथ ‘धूम 4’ के बारे में सवाल पूछा, तो रणबीर ने साफ कर दिया कि वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. रणबीर कपूर के इस बयान से उन फैंस को थोड़ा झटका जरूर लगा है जो उन्हें ‘धूम’ फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट में एक नए अवतार में देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे.
रणबीर कपूर ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान सिर्फ दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगा हुआ है. इस वक्त वे नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ और संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ की शूटिंग में बिजी हैं. इन दोनों ही फिल्मों की तैयारियां बहुत ही बड़े स्केल पर चल रही हैं. इसके साथ ही रणबीर ने इन अटकलों पर भी पूरी तरह से नकार दिया है कि वे 'धूम 4' का हिस्सा होंगे. उन्होंने साफ किया कि अभी उनका किसी बड़ी एक्शन फिल्म में काम करने का कोई इरादा नहीं है.
हालांकि, ‘धूम 4’ को लेकर अभी यश राज फिल्म्स ने भी कोई नई अपडेट शेयर नहीं की है. मेकर्स की तरफ से फिलहाल ना तो फिल्म के डायरेक्टर का नाम तय किया गया है और ना ही किसी स्टार की कास्टिंग फाइनल हुई है. गौर करने वाली बात ये है कि साल 2024 में ऐसी अफवाहें बहुत तेजी से उड़ी थीं कि इस बार रणबीर कपूर और विक्की कौशल फिल्म में एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ सकते हैं. लेकिन अब खुद रणबीर के हालिया बयान के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है. एक्टर ने साफ किया कि वे ‘धूम’ फ्रेंचाइजी के इस नए प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हैं.
‘धूम 4’ के लिए अभी फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. मजेदार बात ये है कि रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बात तो की, लेकिन उन्होंने ‘एनिमल पार्क’ का नाम तक नहीं लिया. सब जानते हैं कि ये फिल्म उनकी 2023 की धमाकेदार हिट ‘एनिमल’ का अगला पार्ट है. पहले खबरें आ रही थीं कि ‘रामायण’ की शूटिंग निपटाने के बाद रणबीर सीधा ‘एनिमल पार्क’ पर काम शुरू करेंगे. लेकिन उनके हालिया इंटरव्यू ने फैंस को सोच में डाल दिया है. अब लोगों के मन में इस ‘एनिमल’ के सीक्वल को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.
रणबीर कपूर इन दिनों अपनी नई पौराणिक फिल्म ‘रामायण’ को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं. इस फिल्म में वे पहली बार भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. लोगों को उनके इस नए और अलग लुक का काफी समय से इंतजार है. निर्माताओं ने इस बड़े प्रोजेक्ट को 2026 में दिवाली के अवसर पर रिलीज करने का फैसला किया है. फिल्म से जुड़ी पूरी टीम को उम्मीद है कि ये सिनेमाघरों में आते ही नए रिकॉर्ड कायम करेगी. रणबीर का ये अवतार उनके करियर के लिए बेहद खास माना जा रहा है. उनके फैंस भी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए बहुत उत्सुक हैं.
‘रामायण’ के अलावा रणबीर कपूर जल्द ही संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर सोशल मीडिया और खबरों में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये फिल्म 24 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. वहीं, कुछ और खबरों में इसकी रिलीज तारीख 21 जनवरी बताई जा रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी स्टार कास्ट है. इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ पहली बार विक्की कौशल के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे.
साथ ही ‘लव एंड वॉर’ वो पहली फिल्म होगी, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बाद पहली बार साथ नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ‘ब्रह्मास्त्र' में साथ नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. इस फिल्म में रणबीर और आलिया के साथ विक्की कौशल भी नजर आएंगे. इन तीनों बेहतरीन कलाकारों को एक साथ देखना दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होगा. अब देखना ये है कि कब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है और क्या ये भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाती है या नहीं और ‘एनिमल पार्क’ को लेकर क्या बड़ी खबर आ सकती है.