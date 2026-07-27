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‘धूम 4’ में होगी रणबीर कपूर की एंट्री? ‘रामायण’ के ‘राम’ ने खुद उठाया राज से पर्दा; बोले- ‘मेरा पूरा ध्यान...’

Ranbir Kapoor on Part of Dhoom 4: इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सुर्खियों में छाए रणबीर कपूर ने ‘धूम 4’ में अपनी एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ किया कि वे फिलहाल ‘रामायण’ और ‘लव एंड वॉर’ जैसी फिल्मों में बिजी हैं. साथ ही वे ‘धूम 4’ को लेकर क्या बोले, आइए जानते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:00 AM IST
‘धूम 4’ में होगी रणबीर कपूर की एंट्री? ‘रामायण’ के ‘राम’ ने खुद उठाया राज से पर्दा; बोले- ‘मेरा पूरा ध्यान...’
Image Credit: Ranbir Kapoor on Part of Dhoom 4

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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