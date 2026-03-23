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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे 15 मिनट की 2026 की वो महा फ्लॉप फिल्म, 10 करोड़ बजट में कमाए सिर्फ 2 करोड़, अब ओटीटी पर आने को तैयार

2 घंटे 15 मिनट की 2026 की वो महा फ्लॉप फिल्म, 10 करोड़ बजट में कमाए सिर्फ 2 करोड़, अब ओटीटी पर आने को तैयार

Bhabiji Ghar Par Hain OTT Release: हिट टीवी सीरीज 'भाभी जी घर पर हैं' के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसकी स्पिन-ऑफ फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. यह फिल्म सिनेमाघरों में 6 फरवरी को रिलीज हुई थी. अब ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 23, 2026, 10:55 PM IST
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2 घंटे 15 मिनट की 2026 की वो महा फ्लॉप फिल्म, 10 करोड़ बजट में कमाए सिर्फ 2 करोड़, अब ओटीटी पर आने को तैयार

Bhabiji Ghar Par Hain OTT Release: 'भाभी जी घर पर हैं' भारत के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज में से एक है. हाल ही में इसकी टीम ने मिलकर एक स्पिन-ऑफ फिल्म बनाई है, जिसका नाम 'भाभीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' है. यह एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जो अब ओटीटी पर प्रीमियर के लिए पूरी तरह से तैयार है. 

जल्द ओटीटी पर दस्तक देगी फिल्म

इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म का निर्देशन शशांक बानी ने किया है और इसकी कहानी रघुवीर शेखावत, शशांक बाली और संजय कोहली ने मिलकर लिखी है. सिनेमाघरों पर रिलीज के बाद अब रवि किशन और शुभांगी अन्ने की इस फिल्म का ओटीटी पर रिलीज का ऐलान हुआ है. 

ओटीटी पर कब होगी रिलीज?

'भाभीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' ओटीटी पर 3 अप्रैल 2026 को जी5 पर स्ट्रीम होगी. यह फिल्म इसी नाम के मशहूर सिटकॉम पर आधारित है. सिनेमाघरों में फिल्म 6 फरवरी, 2026 को रिलीज हुई थी. दर्शकों और क्रिटिक्स से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इस एडवेंचर कॉमेडी फिल्म में शो के वही किरदार बड़े पर्दे पर आए हैं. ओटीटी पर फिल्म धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. 

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2026 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म

फिल्म में विभूति, तिवारी, अंगूरी और अनीता भाभी शामिल हैं जो आने वाले आश्चर्यों से बेखबर होकर उत्तराखंड की सड़क यात्रा पर निकलते हैं. वहां उनकी मुलाकात दो जंगली गैंगस्टर भाई (रवि किशन और मुकेश तिवारी) से होती है, जो भाभियों से प्यार कर बैठे हैं. विभूति और तिवारी के बीच भी नया ड्रामा देखने को मिलता है.    

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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