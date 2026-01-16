Advertisement
trendingNow13076804
Hindi Newsबॉलीवुड2026 की सबसे बड़ी फ्लॉप देने के बाद, प्रभास की स्पिरिट को मिली डेट, इस दिन होगी रिलीज

2026 की सबसे बड़ी फ्लॉप देने के बाद, प्रभास की 'स्पिरिट' को मिली डेट, इस दिन होगी रिलीज

प्रभास की मचअवेटेड फिल्म Spirit को लेकर बड़ी खबर है. इस मूवी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है.ये मूवी अगले साल मार्च में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यानी कि इसे देखने के लिए फैंस को और इंतजार करना होगा.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पिरिट फिल्म
स्पिरिट फिल्म

Prabhas Tripti Spirit Release Date: 'एनिमल' के बाद हर कोई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) का इंतजार कर रहा था. इस मूवी से प्रभास और तृप्ति का एक पोस्टर जैसे ही सामने आया तो उसने लोगों का एक्साइमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया. अब इसी एक्साइमेंट को और बढ़ाने के लिए मेकर्स ने प्रभास की इस हाई एंटीसिपेटेड फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

2027 मार्च में होगी रिलीज
टी-सीरीज ने फ्राइडे को इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक पोस्ट किया. जिसमें लिखा- 'रिमेंबर...स्पिरिट दुनियाभर में 5 मार्च, 2027 को आएगी.' इस फिल्म के रिलीज डेट के ऐलान के साथ ही इतना तो तय है कि साल 2027 में प्रभास ने अपनी इस फिल्म की डेट पक्की कर ली है. प्रभास और तृप्ति के इस वायरल पोस्ट से इतना तो साफ हो गया कि संदीप रेड्डी वांगा की ये मूवी थिएटर में दर्शकों के लिए एक अलग इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेकर आएगी. तृप्ति की इस फिल्म में एंट्री फिल्म की एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगी.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

साल की शुरुआत में रिवील किया था पोस्टर

नया साल शुरू होते ही वांगा ने इस फिल्म का पोस्टर अनवील किया था. जिसमें प्रभास और तृप्ति की सिजलिंग केमिस्ट्री और पोस्टर फैंस को खूब पसंद आया था. ऐसा इसलिए भी क्योंकि दोनों सितारे पहली बार एक अलग और नए लुक में नजर आए थे. फोटो में शर्टलेस प्रभास के शरीर पर चोटों के निशान और उनके सामने तृप्ति सिगरेट जलाती दिखी थीं. साथ ही प्रभास का लॉग हेयर लुक लोगों को पसंद आया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

 9 एपिसोड की वो खूंखार सीरीज,जिसमें पहले सीन से ही शुरू हो जाता है मौत का तांडव, देखते ही उड़ जाएगी रातों की नींद, 3 साल से लगातार कर रही ट्रेंड

दीपिका की जगह तृप्ति

खास बात है कि तृप्ति से पहले प्रभास के साथ इस मूवी में दीपिका पादुकोण थीं. लेकिन, 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड करने की वजह से एक्ट्रेस को मूवी से बाहर निकाल दिया गया. जिसके बाद तृप्ति को कास्ट किया गया. इस मूवी के बाद दीपिका के हाथ से 'कल्कि' के दूसरे पार्ट से भी निकला. जिसे लेकर उस वक्त खूब बवाल हुआ था.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

PrabhasTripti DimriSpirit Film

Trending news

गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
BJP Leader Sudhanshu Trivedi
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
BMC Chunav 2026
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
Maharashtra
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया