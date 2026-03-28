याद है ‘धुरंधर 2’ का उजैर बलोच? जो दुश्मन के सिर से खेलता है फुटबॉल, क्या असल जिंदगी में भी डरावनी है इस गैंगस्टर की हकीकत

Dhurandhar 2 Uzair Baloch: 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ ने 9 दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और स्पाई गेम्स का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि एक किरदार ‘उजैर बलोच’, जिसे दानिश पंडोर ने निभाया है, सबसे ज्यादा चर्चा में है. लोग इस किरदार को लेकर काफी बातें कर रहे हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं.

लोग ये जानना चाहते है कि जो फिल्म में दिखाया गया है, उसमें कितना सच है? इस फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसियों और कराची के खतरनाक गैंग्स के बीच टकराव पर आधारित है. फिल्म में दानिश ने उजैर का रोल काफी दमदार तरीके से निभाया है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और एक्टिंग में एक अलग ही तीखापन नजर आता है. उनके हर सीन में टेंशन और डर साफ महसूस होता है. लेकिन फिल्म देखते वक्त कई बार ऐसा लगता है कि असली घटनाओं और फिल्म में फर्क करना थोड़ा मुश्किल है.

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आखिर कौन था ये उजैर बलोच?

अगर असल जिंदगी की बात करें तो उजैर बलोच कराची का एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था. उसके पिता फैज मोहम्मद की हत्या अर्शद पप्पू ने कर दी थी, जो एक बड़े ड्रग लॉर्ड का बेटा था. इसके बाद उजैर ने अपने कजिन रहमान बलोच के साथ मिलकर बदला लेने की ठान ली. रहमान को ‘डकैत’ के नाम से भी जाना जाता था. दोनों ने मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ कई हमले किए और धीरे-धीरे अपना दबदबा बढ़ाया. रहमान की मौत के बाद उजैर ने पूरे गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली.

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उजैर बलोच पर लगे थे कई गंभीर आरोप

बताया जाता है कि उसके गैंग ने कई अपहरण और हत्याएं कीं. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि उनके तरीकों में बहुत क्रूरता होती थी. उजैर सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं रहा, उसने ‘पीपल्स अमन कमेटी’ नाम की एक संस्था भी चलाई. इस संगठन के जरिए उसे लियारी इलाके में काफी राजनीतिक ताकत भी मिल गई थी. साल 2011 में पाकिस्तान सरकार ने उसकी बढ़ती ताकत को देखते हुए ‘पीएसी’ को बंद कर दिया. इसके बाद उजैर पर कई गंभीर मामले दर्ज हुए, जिनमें हत्या, रंगदारी और गैंगवार जैसे आरोप शामिल थे.

उजैर बलोच लगे थे जासूसी के भी आरोप

30 जनवरी, 2016 को उसे रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया. बाद में 2017 में उसे आर्मी के हवाले कर दिया गया, जहां उस पर जासूसी के आरोप भी लगे. करीब तीन साल बाद 2020 में उसे फिर पुलिस के पास भेज दिया गया. फिलहाल वो जेल में ही है. फिल्म ‘धुरंधर 2’ में कहानी को और ज्यादा एडवेंचर्स बनाने के लिए कई चीजें बदली गई हैं. इसमें दिखाया गया है कि रणवीर सिंह का किरदार ‘हमजा अली माजरी’ उजैर की मदद से पाकिस्तान से भागता है. ये सीन काफी थ्रिलिंग और तेज-तर्रार तरीके से दिखाया गया है.

आज भी जेल में सजा काट रहा उजैर बलोच

फिल्म में कुछ जगहों पर हिंसा को भी काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, ताकि दर्शकों को ज्यादा इंटेंस फील हो, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है. असली जिंदगी में ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि उजैर बलोच कभी भारतीय जासूस था या उसने किसी भारतीय एजेंट की मदद की थी. फिल्म में कई घटनाओं को मिलाकर और बदलकर एक नई कहानी बनाई गई है. इसलिए ये समझना जरूरी है कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है. इसमें दिखाए गए कई हिस्से इमेजिनेशन पर आधारित हैं, जिन्हें सच मानना सही नहीं होगा.

नोट: यहां दी गई सभी जानकारी पब्लिक सोर्स से ली गई है. जी न्यूज इसका कोई दावा या पुष्टि नहीं करता.