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लालच, नैतिकता और बदले की दमदार, संजय कपूर पर भारी पड़े अविनाश मिश्रा; 'अब होगा हिसाब' का दमदार ट्रेलर OUT

Ab Hoga Hisaab Trailer Out : संजय कपूर और मौनी रॉय की अपकमिंग सीरीज 'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ये एक रिवेंज ड्रामा है, जिसमें कनाडा जाने का सपना बुनने वालों का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में किया जा रहा.

Written BySwati Singh
Published: Jun 12, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:22 PM IST
लालच, नैतिकता और बदले की दमदार, संजय कपूर पर भारी पड़े अविनाश मिश्रा; 'अब होगा हिसाब' का दमदार ट्रेलर OUT

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Swati Singh

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्रेस नेता अल्का लाम्बा, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोपाल राय और कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर नेता अप्सरा रेड्डी का इंटरव्यू लिया है. इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, सिंगर ध्वनि भानुशाली, गजराज राव और नीना गुप्ता का भी इंटरव्यू लिया है. इससे पहले जी न्यूज़ इंग्लिश और उसके बाद हिंदी की तरफ रुख करते हुए लोकमत, अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान में काम किया है. लोकमत में बेस्ट परफ़ॉर्मर का अवार्ड भी अपने नाम किया है.  फिलहाल जी न्यूज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं. लिखने के अलावा किताब पढ़ने और घूमने का शौक है. माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में डिग्री ली है. आप Swati.Kumari@India.Com से सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

 

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