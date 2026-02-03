2026 की एक और सबसे बुरी खबर, नहीं रहा जाना-माना सितारा, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Music Director Died: 2026 शुरु होते ही ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है. म्यूजिक इंडस्ट्री में अहम योगदान देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर एस पी वेंकटेश का निधन हो गया है. ये 70 साल के थे. इनकी मौत की खबर ने सभी को शॉक में डाल दिया है और हर कोई इन्हें सोशल मीडिया पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.

चेन्नई में हुआ निधन

जानकारी के मुताबिक म्जूजिक डायरेक्टर का निधन चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ. इनकी मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है. इन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान कई साल तक दिया. इनके निधन की खबर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी शोक व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कहा- 'इनका निधन केरल की सांस्कृति विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है. मलयालम फिल्म संगीत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे. इनकी रचनाएं हमेशा श्रोताओं के दिलों में बसी हुई हैं. 1980 से 1990 में इनकी धुनें लोग काफी ज्यादा सुनते थे. इनका बैकग्राउंड स्कोर आज भी प्रभावशाली बना हुआ है.'

वीडी सतीशन ने दी श्रद्धांजलि

इसके अलावा विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने वेंकटेंश के गानों को स्वर्ण युग का सितारा बताया. इन्होंने कहा कि सदाबहार धुनों सभी केरल के निवासियों का दिल जीता.

इनमें किया काम

1993 में वेंकटेश को 'पैत्रुकम' और 'जनम' फिल्मों के लिए बेस्ट संगीत निर्देशन का केरल राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इनके ना केवल गाने लोकप्रिय हुए बल्कि उनका बैकग्राउंड स्कोर ने भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. 'देवासुरम', 'महायानम', 'नंबर 20 मद्रास मेल' और 'अप्पू' जैसी फिल्मों में संगीत दिया जो लोगों को खूब पसंद आया.