Advertisement
trendingNow13154015
Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ पर जमकर हो रही नोटों की बारिश, 7वें दिन भी कायम रही बादशाहत, 1000 करोड़ पूरे होने में बस इतनी है कमी

‘धुरंधर 2’ पर जमकर हो रही नोटों की बारिश, 7वें दिन भी कायम रही बादशाहत, 1000 करोड़ पूरे होने में बस इतनी है कमी

Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ इस बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाई हुई है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की हर दिन की कमाई से लगाया जा सकता है. फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है और एक नया रिकॉर्ड बना रही है. ये फिल्म 1000 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar 2 Day 7 Box Office Collection
Dhurandhar 2 Day 7 Box Office Collection

Dhurandhar 2 Day 7 Box Office Collection: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2: The Revenge) इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब ध्यान खींच रही है. फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस् क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाज फिल्म की हर दिन की बढ़ती कमाई से लगाया जा सकता है. खास बात ये है कि फिल्म की कहानी और प्रेजेंटेशन दोनों ही दर्शकों को बांधे रखने में सफल रहे. यही वजह है कि थिएटर्स में हर शो के दौरान अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है और माहौल बना हुआ है.

रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म का ट्रीटमेंट और एक्शन सीक्वेंस लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. करीब 3 घंटे 49 मिनट लंबी इस स्पाई थ्रिलर में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो दर्शकों को सीट से उठने नहीं देते. फिल्म की कहानी भी काफी इमोशनल और देशभक्ति से जुड़ी हुई है, जो इसे और खास बनाती है. यही वजह है कि वीक डे में भी इसका क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है. अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो 7वें दिन भी इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

Add Zee News as a Preferred Source

7वें दिन भी फिल्म की कमाई रही दमदार

सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रिलीज के 7वें दिन करीब 45 करोड़ का कलेक्शन किया है. वीक डे होने के बावजूद इतनी बड़ी कमाई करना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है. हालांकि, पिछले दिन के मुकाबले इसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले हफ्ते के टोटल कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने भारत में 623.42 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है. 

4 मिनट 50 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... जो 61 साल से दिलों पर कर रहा राज, धुन सुनते ही गुनगुनाने लगते हैं लोग, सुनते हैं बार-बार

पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया पूरा

ये आंकड़ा अपने आप में एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है. इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने पहले सप्ताह में इतना बड़ा कलेक्शन हासिल नहीं किया था. फिल्म की लगातार मजबूत कमाई ये दिखाती है कि दर्शकों को इसका कंटेंट पसंद आ रहा है और वर्ड ऑफ माउथ भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है. विदेशों में भी इस फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ये आंकड़ा हिंदी फिल्मों के लिए काफी बड़ा माना जाता है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.  

विदेशों में भी फिल्म का दिखा जबरदस्त जलवा

आमतौर पर इतनी कमाई कुछ ही फिल्मों को मिल पाती है, लेकिन इस फिल्म ने वहां भी नया रिकॉर्ड बना दिया है. इससे साफ है कि फिल्म की कहानी और एक्शन का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दर्शकों पर पड़ा है. वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 994.58 करोड़ तक पहुंच चुकी है और अब 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने से बस कुछ ही कदम दूर है. उम्मीद की जा रही है कि 8वें दिन ये आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा. फिल्म एक भारतीय अंडरकवर एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान में दुश्मनों के बीच घुसकर मिशन पूरा करता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2box office collectionRanveer SinghAditya Dhar

Trending news

कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
S Jaishankar
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Kashmir tourism
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
CJI
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
west bengal news in hindi
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज