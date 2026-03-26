‘धुरंधर 2’ पर जमकर हो रही नोटों की बारिश, 7वें दिन भी कायम रही बादशाहत, 1000 करोड़ पूरे होने में बस इतनी है कमी

Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ इस बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाई हुई है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की हर दिन की कमाई से लगाया जा सकता है. फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है और एक नया रिकॉर्ड बना रही है. ये फिल्म 1000 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है.
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Dhurandhar 2 Day 7 Box Office Collection: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2: The Revenge) इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब ध्यान खींच रही है. फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस् क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाज फिल्म की हर दिन की बढ़ती कमाई से लगाया जा सकता है. खास बात ये है कि फिल्म की कहानी और प्रेजेंटेशन दोनों ही दर्शकों को बांधे रखने में सफल रहे. यही वजह है कि थिएटर्स में हर शो के दौरान अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है और माहौल बना हुआ है.
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म का ट्रीटमेंट और एक्शन सीक्वेंस लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. करीब 3 घंटे 49 मिनट लंबी इस स्पाई थ्रिलर में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो दर्शकों को सीट से उठने नहीं देते. फिल्म की कहानी भी काफी इमोशनल और देशभक्ति से जुड़ी हुई है, जो इसे और खास बनाती है. यही वजह है कि वीक डे में भी इसका क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है. अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो 7वें दिन भी इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया.
7वें दिन भी फिल्म की कमाई रही दमदार
सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रिलीज के 7वें दिन करीब 45 करोड़ का कलेक्शन किया है. वीक डे होने के बावजूद इतनी बड़ी कमाई करना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है. हालांकि, पिछले दिन के मुकाबले इसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले हफ्ते के टोटल कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने भारत में 623.42 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है.
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पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया पूरा
ये आंकड़ा अपने आप में एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है. इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने पहले सप्ताह में इतना बड़ा कलेक्शन हासिल नहीं किया था. फिल्म की लगातार मजबूत कमाई ये दिखाती है कि दर्शकों को इसका कंटेंट पसंद आ रहा है और वर्ड ऑफ माउथ भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है. विदेशों में भी इस फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ये आंकड़ा हिंदी फिल्मों के लिए काफी बड़ा माना जाता है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.
विदेशों में भी फिल्म का दिखा जबरदस्त जलवा
आमतौर पर इतनी कमाई कुछ ही फिल्मों को मिल पाती है, लेकिन इस फिल्म ने वहां भी नया रिकॉर्ड बना दिया है. इससे साफ है कि फिल्म की कहानी और एक्शन का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दर्शकों पर पड़ा है. वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 994.58 करोड़ तक पहुंच चुकी है और अब 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने से बस कुछ ही कदम दूर है. उम्मीद की जा रही है कि 8वें दिन ये आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा. फिल्म एक भारतीय अंडरकवर एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान में दुश्मनों के बीच घुसकर मिशन पूरा करता है.
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