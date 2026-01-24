बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की दहाड़, 300 करोड़ के बजट में फिल्म में क्रॉस की हाफ सेंचुरी; पहले वीकेंड पर हुई इतनी कमाई

Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. इसने ‘धुरंधर’ के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. आज यानी रिलीज के दूसरे दिन इस फिल्म ने कितनी कमाई की?
Border 2 Box Office Collection Day 2: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. 23 जनवरी को रिलीज हुई इस मल्टी स्टारर फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसे कई पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. पहले दिन करीब 32 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ फिल्म ने मजबूत शुरुआत की और दूसरे दिन इसके कलेक्शन में साफ उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शनिवार को हालात बेहतर नजर आए, जिससे फिल्म की रफ्तार तेज हो गई.
यह फिल्म सनी देओल की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जिसका निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था. बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. इसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आए. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इसमें शाम और रात के शोज शामिल नहीं हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दिन खत्म होने तक ‘बॉर्डर 2' का कलेक्शन 33 से 37 करोड़ रुपये के बीच जा सकता है.
पिछले साल रिलीज हुई बड़ी फिल्मों का दूसरे दिन का कलेक्शन
‘बॉर्डर 2’ जिस तरह से कलेक्शन कर रही है, उससे लगता है कि यह इस साल की बड़ी फिल्म साबित होगी. इसका दूसरे दिन का कलेक्शन भी अच्छा-खासा रहा है. पिछले साल रिलीज हुई फिल्मों के दूसरे दिन के कलेक्शन से ‘बॉर्डर 2’ की तुलना करें तो इसने अच्छा प्रदर्शन किया है. पिछले साल रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये दूसरे दिन कमाए, ‘सैयारा’ ने 26 करोड़ रुपये और ‘छावा’ ने 39 करोड़ 30 लाख रुपये कमाए थे.
तीन दिन अच्छी कमाई करने का मौका
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के लिए शनिवार, रविवार और सोमवार (26 जनवरी की छुट्टी) ऐसे दिन हैं, जब फिल्मों को देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कई सिनेमाघरों ने फिल्म के क्रेज को देखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक शाे भी शुरू किए हैं.
