'धुरंधर 2' का जादू बरकरार, आयुष्मान खुराना भी हुए रणवीर सिंह के फैन, बोले- 'हिंदी सिनेमा का शेर बन गया...'

Ayushmann Khurrana Praises Dhurandhar 2: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लोग दिल खोलकर प्यार दे रहे है, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म अब तक 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसी बीच एक्टर आयुष्मान खुराना ने फिल्म 'धुरंधर 2' और रणवीर सिंह की जबरदस्त तारीफ की, जिसे सुन हर कोई दंग रह गया.

हर कोई कर रहा फिल्म की तारीफ

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म की दर्शक, क्रिटिक्स और सेलिब्रिटीज ने जमकर तारीफ की है. फिल्म को लेकर अभी तक तारीफों का सिलसिला थमा नहीं है. हाल ही में एक्टर आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिल्म की स्टोरी लगाकर जमकर तारीफ की.

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धुरंधर 2 देखकर गदगद हुए आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना ने तारीफ करते हुए लिखा 'तीन दिन बीत गए, लेकिन फिल्म का जादू अभी भी हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है. वे कहते हैं कि अब हम आदित्य धर के दौर में जी रहे हैं. अगर कोई सोचता है कि आदित्य सिर्फ इस जॉनर के मास्टर हैं तो गलत है. बीट्स, ग्राफ, कूलनेस और हर डिपार्टमेंट की तालमेल दिखाता है कि आदित्य किसी भी जॉनर में कमाल कर सकते हैं. वे एक अलग तरह के मल्टीडाइमेंशनल हैं.'

एक्टर ने की रणवीर सिंह की जमकर तारीफ

वहीं रणवीर सिंह की तारीफ में आयुष्मान खुराना ने कहा 'मेरा सुपर टैलेंटेड कंटेम्परेरी रणवीर सिंह अब GOAT जर्नी पर है. क्या परफॉर्मेंस है. वो सिर्फ लियारी का शेर नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा का शेर बन गया है.' उन्होंने अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा की भी जमकर तारीफ की. फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी/जरकीरत सिंह रंगी बने हैं.