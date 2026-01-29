2026 की पहली बिगेस्ट हिट बनीं सनी देओल की 'बॉर्डर 2', सक्सेस मिलते ही सोशल मीडिया पर दहाड़े एक्टर, VIDEO Viral

Border 2 हिट होते ही सनी देओल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में एक्टर ने वीडियो शेयर किया जिसमें वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में एक्टर ने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए फैंस को शुक्रिया कहा.
Trending Photos
Sunny Deol First Post After Border 2 Hit: 'बॉर्डर 2' साल 2026 की पहली रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म बन गई है. इस फिल्म की धुआंधार बॉक्स ऑफिस रफ्तार को देख हर कोई शॉक्ड है. इसने 6 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 213 करोड़ और वर्ल्डवाइड 290 से 295 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म के बजट निकालते ही सनी देओल ने फिल्म के हिट होने पर सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
सनी देओल का 'बॉर्डर 2' हिट होते ही पहला पोस्ट
सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर चंद मिनटा का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सनी देओल ग्रे कलर के पजामा के साथ टी-शर्ट और हॉफ नीले रंग की जैकेट पहने हुए हैं. इसके साथ ही सिर पर कैप लगाए हैं और बैकग्राउंड में पहाड़ और बर्फ गिरी हुई है. इसे देखकर साफ है कि एक्टर एक्टर किसी हिल स्टेशन में चिलआउट कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर कर सनी ने कैप्शन में लिखा- 'मेरी आपकी...हमारी बॉर्डर 2 को इतना प्यार देने के लिए...आप सबको बहुत...इसके साथ ही हार्ट वाले आइकन शेयर किए.'
आवाज कहां तक गई...
इस वीडियो में सनी देओल कह रहे हैं- 'आवाज कहां तक गई..आपके दिलों तक...बॉर्डर 2 को इतना प्यार देन के लिए शुक्रिया.'सनी के इस वीडियो पर फैंस और सेलेब्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. बॉबी देओल, करण देओल और मोना सिंह ने हॉर्ट वाला आइकन शेयर किया तो वहीं फैंस एक्टर को फिल्म सक्सेस के लिए बधाई दे रहे हैं.
6 दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने तोड़े 8 बड़े रिकॉर्ड, बनी 2026 की पहली रिकॉर्ड-ब्रेकर फिल्म, दुनियाभर में बज रहा डंका, वसूल लिया पूरा बजट
धमाकेदार है फिल्म
'बॉर्डर 2' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज की डेट से लेकर अभी तक बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. ऐसे में फिल्म इस साल की पहली बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है साथ ही इस साल पहली ब्लॉकबस्टर बनने की रेस में शामिल हो गई है. 'बॉर्डर 2' फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. वहीं, हाल ही में एक इंटरव्यू में भूषण कुमार ने 'बॉर्डर 3' को लेकर बड़ा हिंट दिया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.