2026 की धुरंधर साबित होंगी ये 7 फिल्में! बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है 4000 करोड़ का फायदा? रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार

नया साल 2026 शुरू हो गया है और इस साल दर्शकों को कुछ जबरदस्त फिल्मों का इंतजार बेसब्री से है. इस साल बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:53 PM IST
नया साल 2026 शुरू हो गया है और इस साल दर्शकों को कुछ जबरदस्त फिल्मों का इंतजार बेसब्री से है. इस साल बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही हैं. इन फिल्मों को लेकर अभी से सोशल मीडिया पर चर्चा काफी तेज है और फैंस हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं.

 'रामायण':- इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि रावण के किरदार में रॉकिंग स्टार यश नजर आएंगे. यह फिल्म नीतेश तिवारी के निर्देशन में बन रही है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में गिना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इसका बजट 4,000 करोड़ रुपए है. कहानी भगवान राम के जीवन, उनके संघर्ष, आदर्श और रावण के साथ हुए महायुद्ध पर आधारित है. फैंस इस फिल्म में रामायण को आधुनिक तकनीक और बड़े सितारों के साथ पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

'किंग':- शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. फिल्म की कहानी एक ताकतवर, लेकिन भावनात्मक किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें पिता और बेटी का रिश्ता भी अहम भूमिका निभाता है. 2023 में लगातार तीन हिट देने के बाद शाहरुख खान की वापसी को लेकर फैंस पहले से ही बेहद उत्साहित हैं.

'धुरंधर 2':- रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है, दर्शकों को इसकी कहानी और एक्शन काफी पसंद आ रहे हैं. ऐसे में हर कोई इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहा है, जो इस साल रिलीज होगा. इसमें कहानी और भी बड़े स्तर पर दिखाई जाएगी, जिसमें सत्ता, बदले और अपराध की दुनिया को दिखाया जाएगा. रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना का दमदार विलेन अवतार रहमान डकैत भी इस फिल्म को खास बनाता दिखेगा.

'राहु केतु' :- हिंदी फैंटेसी कॉमेडी 'राहु केतु' का भी लोगों को इंतजार है. इस फिल्म को जी स्टूडियोज और बीलाइव प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म का निर्देशन विपुल विग ने किया है. फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और शालिनी पांडे लीड रोल में हैं. इनके अलावा, चंकी पांडे, अमित सियाल और मनु ऋषि चड्ढा भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे. राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों की पौराणिक मान्यताओं पर आधारित इस फिल्म में 'फुकरे' की तरह ही भरपूर कॉमेडी सीन हैं.

'टॉक्सिक':- रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी 2026 में तहलका मचाने के लिए तैयार है. यह फिल्म केजीएफ के बाद यश की बड़ी वापसी मानी जा रही है. कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो समाज के काले सच और सत्ता के खेल से टकराता है. फिल्म में यश का अलग और गंभीर अंदाज देखने को मिलेगा. फैंस इस फिल्म में यश के नए और अलग किरदार को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

'जन नायगन':- तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही 'जन नायगन' भी इस साल रिलीज होगी. कहा जा रहा है कि इस फिल्म के बाद विजय पूरी तरह राजनीति में उतर जाएंगे. यही वजह है कि उनके फैंस इस फिल्म को भावनात्मक रूप से भी खास मान रहे हैं. कहानी एक आम आदमी की है, जो समाज के लिए लड़ता है और लोगों की आवाज बनता है.

'द राजा साब':- प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में प्रभास एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जो रहस्य और एक्शन से भरा होगा. फिल्म में संजय दत्त जैसे अनुभवी कलाकार भी हैं, जिससे कहानी और मजबूत बनती है. लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

