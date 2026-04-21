वामिका गब्बी से अक्षय कुमार हुए परेशान, के 'बेतुके' जोक्स से छूटे पसीने; बोले-बस करो यार

अभिनेता अक्षय कुमार इंडस्ट्री में अपने प्रैंक्स को लेकर काफी मशहूर हैं. उनके प्रैंक और मजाकिया लहजे को लेकर प्रशंसकों के बीच चर्चा रहती है. अक्सर इंडस्ट्री के सेलेब्स भी उनके इस लहजे से परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार अक्षय किसी से परेशान होते नजर आ रहे हैं. दरअसल, अभिनेत्री वामिका गब्बी ने अपने बेतुके जोक्स से अक्षय को परेशान कर दिया है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अभिनेत्री अक्षय से कुछ पंजाबी जोक्स पूछ रही हैं, और अभिनेता का रिएक्शन देखने लायक है. पहले जोक में वामिका कहती हैं, "सर, अगर किसी की मौसी दूर रहती है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे?" इसका जवाब खुद अभिनेत्री देते हुए कहती हैं, "फार्मेसी."

वामिका गब्बी के 'बेतुके' जोक्स

इसके बाद वामिका ने दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, "दो लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. क्यों?" जब अक्षय जवाब नहीं दे पाए तो वामिका ने बताया, "क्योंकि वे रैकेट का इस्तेमाल कर रहे थे." फिर वामिका ने तीसरा जोक मारा – "ऐसी जगह का नाम बताओ जहां गाना गाने की इजाजत नहीं है?" उन्होंने जवाब दिया, "नागालैंड".

खिलाड़ी कुमार हुए परेशान

ये सुनकर अक्षय कुमार हंसते हुए बोले, "बस करो यार." वामिका ने इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, "प्रेमिका के पीजे पर हंसी हुई फरार, अक्षय सर बोले, 'बस करो यार.' भूत बंगला अब सिनेमाघरों में है. अपने टिकट अभी बुक करें." ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स वामिका के जोक्स और अक्षय के रिएक्शन पर खूब हंस रहे हैं.

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फिल्म 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल के अलावा, राजपाल यादव और मिथिला पालकर भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. हॉरर- कॉमेडी फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म प्रियदर्शन की दूसरी हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इससे पहले उन्होंने 'भूलभुलैया' बनाई थी. यह फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है.