क्या असल जिंदगी में भूत-प्रेत पर विश्वास करते हैं अक्षय कुमार, क्या कभी हुआ ऐसा कोई वाकया? Zee News पर खोला राज

Akshay Kumar Bhooth Bangla: अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में अक्षय अपनी फिल्म की स्टारकास्ट यानी राजपाल यादव और वामिका गब्बी के साथ जी न्यूज के साथ स्पेशल इंटरव्यू में बात की. जहां उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर ढेर सारी बातें की.
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Akshay Kumar Bhooth Bangla: अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे कलकारा नजर आ रहे हैं. हाल ही में अक्षय अपनी फिल्म की स्टारकास्ट यानी राजपाल यादव और वामिका गब्बी के साथ जी न्यूज के साथ स्पेशल इंटरव्यू में बात की.
जहां उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर ढेर सारी बातें की. इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या में वे असली जिंदगी में भूत-प्रेत पर विश्वास करते हैं या उनके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘सरकार, मैं किससे डर रहा हूं. मैं थोड़ी किसी से डर कर ये सब कर रहा हूं. मैं 58 साल का हूं और मेरे पास ऐसी ढेरों कहानियां भी हैं. जहां कई जगह एनर्जी का एहसास हुआ. कई जगह नहीं हुआ. कभी-कभी हल्का-फुल्क विश्वास होता है. कभी-कभी बिल्कुल नहीं होता’.
उन्होंने आगे कहा, ‘कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपके आस-पास कोई एनर्जी है. मतलब हमेशा एक ही लाइफ के अंदर आप अलग-अलग एक्सपीरियंस कर लेते हो, पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है’. इसके बाद यही सवाल फिल्म की हीरोइन वामिका गब्बी से भी किया गया. उन्होंने बताया, ‘उनके घर के पीछे वाले घर में किसी की दूसरी शादी हुई है. घर में हमेशा दुल्हन के घूमने की आवाज आती थी. उसके पायल चनकने की आवाज आती थी. कुछ हफ्तों बाद उनको पता चला की जिस लड़के की शादी हुई थी उसने सुसाइड कर लिया, जो मेरे कमरे से नजर आता था और उनको सुनाई देता था कि उनकी खिड़की के बाहर ही कोई चल रहा है’.
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वहीं, अगर फिल्म के बारे में बात करें तो ‘भूत बंगला’ एक हॉरर‑कॉमेडी है, जिसकी कहानी एक रहस्यमयी और पुराने बंगले के इर्द‑गिर्द घूमती है. कहानी में अक्षय कुमार का किरदार उस बंगले से जुड़ता है, जहां अजीब और डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं. धीरे‑धीरे उसे एहसास होता है कि ये बंगला सिर्फ डर का प्रतीक नहीं, बल्कि अपने अंदर एक गहरा राज छिपाए बैठा है. फिल्म में डर और कॉमेडी का शानदार मेल देखने को मिलेगा. जिसमें सस्पेंस का भी तड़का लगाया गया है.
फिल्म ‘भूत बंगला’ के ट्रेलर को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ट्रेलर में अक्षय कुमार का पुराना कॉमिक टाइमिंग वाला अंदाज और प्रियदर्शन स्टाइल की झलक साफ दिखाई देती है, जिसने दर्शकों को ‘भूल भुलैया’ जैसे पुराने दिनों की याद दिला दी. डर, हंसी और मिस्ट्री का बैलेंस लोगों को खासा पसंद आया है. परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने ट्रेलर को और भी शानदार बना दिया. सोशल मीडिया पर ट्रेलर को फैमिली एंटरटेनर और“पक्की हॉरर‑कॉमेडी बताया जा रहा है.
बता दें, ‘भूत बंगला’ पहले 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अब फिल्म की नई रिलीज डेट 17 अप्रैल तय की है. इससे ठीक एक दिन पहले, यानी 16 अप्रैल को फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज रखे गए हैं. रिलीज डेट बदलने के पीछे ये रणनीति है कि फिल्म को बेहतर स्क्रीन और दर्शकों का पूरा ध्यान मिल सके. ट्रेलर से बने जबरदस्त माहौल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पेड प्रिव्यू से ही फिल्म को शानदार ओपनिंग मिलेगी. कुल मिलाकर, ‘भूत बंगला’ को लेकर दर्शकों काफी उत्सुक हैं.
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