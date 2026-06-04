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Hindi Newsबॉलीवुडगुड़िया, नकली खून और जबरदस्त ट्रिक... ऐसे बना ‘Obsession’ का सबसे शॉकिंग मोमेंट; हैरान कर देने वाली कहानी

गुड़िया, नकली खून और जबरदस्त ट्रिक... ऐसे बना ‘Obsession’ का सबसे शॉकिंग मोमेंट; हैरान कर देने वाली कहानी

Horror Film Obsession: क्या आप जानते हैं कि बिना महंगे VFX और बिना करोड़ों रुपये खर्च किए भी एक ऐसी हॉरर फिल्म बनाई जा सकती है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे. फिल्म ‘ऑब्सेशन’ ने एक मामूली सी गुड़िया, घर में बने नकली खून और कैमरे के यूनिक ट्रिक्स से एक ऐसा खौफनाक जंपस्केयर सीन तैयार किया, जिसने हॉरर सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:23 AM IST
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Horror Film Obsession Jump Scare Scene
Horror Film Obsession Jump Scare Scene

Obsession Jump Scare Scene: हॉरर फिल्मों में अक्सर महंगे विजुअल इफेक्ट्स और भारी-भरकम बजट को ही हिट होने का फॉर्मूला माना जाता है. लेकिन 2026 में रिलीज हुई फिल्म ‘ऑब्सेशन’ ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया. इस फिल्म का एक खास जंपस्केयर सीन ऐसा है जो देखने वालों की धड़कनें तेज कर देता है. कमाल की बात ये है कि इस सीन को बनाने के लिए कोई महंगे कैमरे या वीएफएक्स नहीं, बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली घर की चीजों का यूज किया गया. फिर भी इस सीन ने सिनेमाघरों में लोगों की चींख निकाल दी.  

यही वजह है कि आज भी सिनेमा के शौकीन इस सीन की तारीफ करते नहीं थकते और इसे कमाल की क्रिएटिविटी का एक बड़ा उदाहरण मानते हैं. इस पूरे सीन को बहुत ही कम बजट और लिमिटेड सोर्सज के बीच शूट किया गया था. आज के इस दौर में जहां ज्यादातर मेकर्स कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी सीजीआई के भरोसे रहते हैं, वहीं इस फिल्म ने साबित कर दिया कि असली ताकत आपकी सोच और मेहनत में होती है. बजट की कमी के बाद भी मेकर्स ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से ऐसा जादू बिखेरा कि ये सीन करोड़ों रुपये में बनने वाली बड़ी फिल्मों के सीन पर भी भारी पड़ गया.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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डरावनी गुड़िया का कमाल

इस सीन को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाने का काम एक नॉर्मल सी गुड़िया ने किया. मेकर्स ने एक आम सी दिखने वाली गुड़िया में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए और उसे स्क्रीन पर इतना खौफनाक रूप दे दिया कि दर्शक उसे देखते ही डर जाएं. गुड़िया का चेहरा, उसकी आंखों का टेढ़ा एंगल और उस पर पड़ने वाली लाइट को इस तरह सेट किया गया कि वो एकदम असली और जिंदा लगने लगी. किसी मामूली खिलौने को इस तरह डरावना बना देना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी. खास बात ये है कि इस गुड़िया ने ‘द कंज्यूरिंग’ की ‘एनाबेल’ को भी पीछे छोड़ते हुए उसका खौफ खत्म कर दिया. 

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नकली खून का जादुई इस्तेमाल

सीन को और ज्यादा असली टच देने के लिए नकली खून यानी फेक ब्लड का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस नकली खून को एकदम असली दिखाने के लिए जेली, ग्लास और लाल रंगों का एक खास मिक्सचर तैयार किया गया था. जब इस मिक्सचर पर खास तरह की लाइटिंग पड़ी, तो ये बिल्कुल असली खून लगने लगा. जैसे ही ये खून अचानक से पर्दे पर आता है, दर्शक डर के मारे चौंक जाते हैं. ये दिखाता है कि अगर सही तरीका मालूम हो, तो नॉर्मल चीजों से भी कमाल का असर पैदा किया जा सकता है. लोगों के लिए ये फिल्म एक शानदार एक्सपीरियंस बन गई.

कैमरे का यूनिक मूवमेंट

इस सीन में जान फूंकने का काम कैमरे के मूवमेंट ने किया. मेकर्स ने कैमरे को ट्राइपॉड पर रखने के बजाय हाथ में लेकर यानी हैंडहेल्ड स्टाइल में जोर-जोर से हिलाते हुए शूट किया. इससे स्क्रीन पर एक अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल बन गया, जिससे दर्शकों को लगने लगा कि वे खुद उस डरावनी जगह पर मौजूद हैं. कैमरे के इसी अचानक और तेज मूवमेंट की वजह से जंपस्केयर इतना तगड़ा लगा कि थियेटर में बैठे लोग अपनी सीट से उछल पड़े. जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है वो इसी सीन के बारे में बार-बार बात कर रहे हैं और मान रहे हैं कि इन सीन ने उनको कितनी बुरी तरह डराया. 

कमाल की टाइमिंग और एडिटिंग

इस सीन को जितना शानदार तरीके से शूट किया गया था, इसकी एडिटिंग भी उतनी ही लाजवाब थी. एडिटर ने कमाल की टाइमिंग के साथ सही जगह पर कट्स लगाए, जिसने डर के माहौल को कई गुना बढ़ा दिया. सीन की शुरुआत में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा रखा गया, ताकि दर्शक सुकून में आ जाएं. फिर अचानक एक डरावना विजुअल और तेज आवाज सामने ला दी गई. देखने वालों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है. एडिटिंग के इसी तालमेल ने इस हॉरर सीन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. कुछ लोगों को ये खौफनाक जंपस्केयर सीन देखकर खूब मजा आया.  

रोंगटे खड़े करने वाला साउंड इफेक्ट

इस सीन में साउंड डिजाइन यानी साउंड इफेक्ट ने डर के माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है. फिल्म की शुरुआत में बहुत ही धीमी और हल्की बैकग्राउंड आवाजों का इस्तेमाल किया गया है, जो दर्शकों के मन में धीरे-धीरे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा करती हैं. इसके तुरंत बाद अचानक एक बहुत तेज और भयानक चीख सुनाई देती है. जब ये डरावनी आवाज और स्क्रीन पर दिखने वाले खतरनाक सीन एक साथ सामने आते हैं, तो दर्शकों की रूह कांप जाती है. ‘ऑब्सेशन’ का ये सीन बेहतरीन साउंड और विजुअल्स के इसी जबरदस्त तालमेल के कारण आज भी लोगों को अंदर तक डरा देता है.

सिनेमा की दुनिया के लिए एक सीख

कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म ‘ऑब्सेशन’ का ये डरावना सीन आज के नए फिल्म मेकर्स के लिए किसी बड़ी सीख से कम नहीं है. इस सीन ने ये साबित कर दिया कि दर्शकों के पसीने छुड़ाने के लिए महंगे ग्राफिक्स या तकनीक की नहीं, बल्कि एक दमदार कहानी और सही टाइमिंग की जरूरत होती है. मेकर्स ने सिर्फ एक सिंपल सी गुड़िया, थोड़े से नकली खून और कैमरे के कमाल के एंगल से पर्दे पर ऐसा खौफ पैदा किया जो इतिहास बन गया. हॉरर फिल्मों की दुनिया में इस मास्टरपीस को हमेशा याद रखा जाएगा और इसकी बातें होती रहेंगी. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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